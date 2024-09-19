Üye Girişi
Haberler

Mukaddes Demirci: Narin Güran Olayı Sosyolojik Bir Çöküntüdür

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mukaddes Demirci, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın kriminal değil, sosyolojik bir vaka olduğunu belirten Demirci, sorumluların istifaya davet edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki ekonomik duruma dair eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mukaddes Demirci, Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "Bu olay kriminal bir olay değildir, bu bir şiddet, pedofili olayıdır ve sosyolojik vakadır" ifadelerini kullandı.

Mukaddes Demirci, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yaşananları sosyolojik bir çöküntü olarak" değerlendiren Demirci, şöyle konuştu:

"Bu vahşete sessiz kalmayacağız. Bu olay kriminal bir olay değildir, bu bir şiddet, pedofili olayıdır ve sosyolojik vakadır. Siyasilerin bu olayı kriminal bir olaydan çıkarıp bir sosyolojik olay olarak gündeme almasını ve bu sosyolojik çöküntünün neden olduğunu ve bunun nasıl giderilmesi gerektiği konusuna odaklanmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Narin olayında sorumlu olanları istifaya davet ediyorum. Kaymakamı'ndan Vali'sine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan İçişleri Bakanı'na kadar, kendi alanı içerisinde gerçekleşen bu olayı hiçbir şekilde kendi üzerine almayan bu görevlileri istifaya davet ediyorum. Kapsamlı ve çok yönlü bir çözüm şart. Bu çözümü bize sunamayan siyasi liderleri de istifaya davet ediyorum."

"Ahlaki çöküntü olduğu kadar ekonomik çöküntü de var"

Türkiye'deki ekonomik duruma da değinen Demirci, şunları söyledi:

"Ahlaki çöküntü olduğu kadar ekonomik çöküntü var. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde açlık sınırı 27 bin 300'e dayanmış. Ev kiraları ortalama 25-30 bin bareminden söz ediyorsa burada ciddi bir ekonomik çöküntü var demektir. Bu maaşlara bir şekilde iyileştirme yapılmalı ve kiraların bir şekilde, devlet eliyle ortalama iyileştirmelerinin yapılaması gerekiyor. Biz Milli Yol Partisi olarak adalet, liyakat, üretim diyoruz. Narin bebek için adalet, Özgecan için adalet, haksız yere ölen için adalet, hakkı yenen için adalet diyoruz."

Mukaddes Demirci: Narin Güran Olayı Sosyolojik Bir Çöküntüdür
Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Yol Partisi Narin Güran Diyarbakır Politika Türkiye 3-sayfa Ekonomi Güncel Suç

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir? Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });