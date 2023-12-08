Muhtar İbrahim Arslantaş, dedesi ve babasından kalma deve güreşi tutkusunu sürdürüyor

Antalya'da dedesi ve babasından kalma deve güreşi tutkusunu sürdüren muhtar İbrahim Arslantaş, güreş sahalarında "mega star" olarak anılan devesi Arslanbey'e özel bakım uyguluyor.

Anadolu'nun köklü geleneklerinden deve güreşi, özellikle Yörüklerin yaşadığı Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki illerde önemini sürdürüyor.

Konargöçer hayat sürerken taşıma aracı olarak kullandıkları develerden teknolojinin gelişmesiyle uzaklaşan Yörüklerden bazıları ise deve besleme geleneklerini güreş sahalarına taşıdı.

O Yörükler arasında Kumluca ilçesinde yaşayan Salur Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslantaş da yer alıyor.

Kendisi gibi muhtarlık yapan dedesi ve babası gibi pehlivan deve besleyen Arslantaş, güreş sahalarında "mega star" olarak tanınan devesi Arslanbey'le adeta çocuğu gibi ilgileniyor.

Devesinin boyuna ve cüssene uygun inşa ettiği özel alanın zeminini sıcak olsun diye ısı tuğlaları ve kauçuk tabanla kaplayan Arslantaş, devesine özel havut (deve semeri) da yaptırdı.

Meydandaki becerisi kadar rengarenk süsleri ve büyüklüğü ile dikkati çeken Arslanbey'i özenle besleyen Arslantaş, AA muhabirine, deve kültürünün dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini söyledi.

Arslantaş, çocukluğunun develerin içinde geçtiğini belirterek, "Arslanbey, ailemin bir ferdi gibi. Bir oğlum ve kızım var üçüncü çocuğum da Arslanbey. Küçük bir deve daha aldım, ona da rahmetli babamın adı olan 'Kemal baba' adını verdim. Ömrüm yettiği sürece deve kültürünü yaşatmaya çalışacağım. Çünkü en büyük tutkumuz bu." diye konuştu.

Konaklaması için yaptırdığı özel alanın yanı sıra devesini güreşlere götürürken kamyonetin kasasına halı serdiğini anlatan Arslantaş, şöyle devam etti:

"Her mevsime özel beslenme programı uyguluyorum. Günlük yürüyüşünü yaptırıyorum, 15-20 defa yanına gidip onunla ilgileniyorum. Güreşte de çok başarılı. Çok sayıda birinciliği ve kupaları var. Bazı güreşseverler ona 'mega star' diyorlar. İyi güreşen pehlivan develerden ve Türkiye'de tanınan bir deve. Beni tanımazlar ama deve güreşiyle ilgilenen herkes 'Arslanbey' deyince hemen tanır."

"Son nefesine kadar ona aynı ilgiyle bakacağım"

Develerin, Yörüklerin vazgeçilmez hayvanlarından olduğuna dikkati çeken Arslantaş, "Önceden atalarımız yük çekmek için kullanıyorlarmış ancak artık traktör ve kamyonetlerle yaylalara gidiyoruz. Develer artık kültürü yaşatmak ve güreş için besleniyor. Maddi anlamda güreşlerin bize bir karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Arslantaş, bazen güreşlerden önce gece heyecandan uyuyamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Derbi bir mücadeleye çıkacaksa 'Bu güreş ne olacak?' diye heyecandan gözümüze uyku girmiyor. Bazen saha kenarında sanki kendimiz güreşiyor gibi hareketler yapıyoruz. Çok heyecanlanıyoruz. Güreşi bıraksa bile Arslanbey'i hiçbir zaman bırakmayacağım. Bazıları güreşi bırakınca deveyi de bırakıyor. Hatta deveyi kestirip sucuk yaptırıyor. Benim için böyle bir seçenek asla olamaz. Son nefesine kadar ona aynı ilgiyle bakacağım."