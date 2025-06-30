Mühendisler Alparslan-2 Barajı ve HES'te İncelemelerde Bulundu

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Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini ve teknik yapılarını yerinde inceledi. Bitlis VEDAŞ Müdürü, saha deneyiminin hizmet kalitesine katkı sağladığını vurguladı.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'de görev yapan mühendisler, Muş'taki Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis VEDAŞ Müdürlüğünde görevli mühendisler, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne gezi düzenledi.

Dağıtımını yaptıkları elektriğin üretim süreçlerini görmek için baraj ve hidroelektrik santraline giden mühendisler, suyun elektriğe dönüş aşamalarını yerinde inceledi.

Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürü Yücel Şenol Özmen, barajın teknik yapısı, enerji üretim süreçleri, kontrol sistemleri, barajın işletme prensipleri, su alma yapısı, türbin, jeneratör sistemleri konularında mühendisleri bilgilendirdi.

Özmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür mesleki paylaşımların sektör için önemli olduğunu vurguladı.

Bitlis VEDAŞ Müdürü Suat Coşar ise mühendislerin sahadaki bilgi ve deneyimlerinin artmasının bölgeye sunulan hizmetin kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Teknik gezilerin çalışanların mesleki gelişimine önemli katkı sağladığını kaydeden Çoşar, "Hem mevcut bilgileri pekişiyor hem de bilgi dağarcıkları gelişiyor. Sektörel farkındalık da oluşuyor. Bundan sonra da benzer eğitim ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliğinden ötürü işletme yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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