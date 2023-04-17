Muharrem Erkek: '6 Şubat 2017'de Yaşanan Çanakkale Ayvacık Depremi Sonrası 86 Aile Hala Evlerine Kavuşamadı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremi hatırlatarak, “86 aile hala evlerine kavuşamadı. ‘1 yılda depremzedelere ev yapacağız’ diye vaatte bulunan Saray iktidarı, 6 yıldır Ayvacıklı 86 aileye evlerini teslim edemedi. Üstelik bunların 42 tanesi hala konteynerde yaşıyor. Kimse merak etmesin, iktidarımızda Ayvacık da hakkını alacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremi hatırlatarak, "86 aile hala evlerine kavuşamadı. '1 yılda depremzedelere ev yapacağız' diye vaatte bulunan Saray iktidarı, 6 yıldır Ayvacıklı 86 aileye evlerini teslim edemedi. Üstelik bunların 42 tanesi hala konteynerde yaşıyor. Kimse merak etmesin, iktidarımızda Ayvacık da hakkını alacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, bugün Ayvacık'ta 2017 yılında meydana gelen depremden beri konteyner evlerde kalan yurttaşları ziyaret etti.

Erkek, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından "Ayvacık Taşboğaz, Tuzla ve Babadere köylerini ziyaret ettik. 6 Şubat 2017'de yaşanan Ayvacık Depremi sonrası 86 aile hala evlerine kavuşamadı. '1 yılda depremzedelere ev yapacağız' diye vaatte bulunan Saray iktidarı, 6 yıldır Ayvacıklı 86 aileye evlerini teslim edemedi. Üstelik bunların 42 tanesi hala konteynerde yaşıyor. Kimse merak etmesin, iktidarımızda Ayvacık da hakkını alacak" paylaşımını yaptı.

Geçen günlerde ­seçim bölgesi Çanakkale'de basın toplantısı yapan Erkek, Ayvacık'taki yurttaşların sorunlarını şu sözlerle dile getirmişti:

"2017'de ne acı tesadüftür ki o da 6 Şubat'ta, deprem oldu… 6 Şubat 2017, hala Ayvacık'ta 86 hak sahibi vatandaş konut bekliyor… Hala 42 aile, altı yıldır konteynerde yaşıyor. Burada Ayvacık'ta. Onun için bunların ar damarları kırılmış. Türkiye Cumhuriyeti, burada hak sahibi 86 vatandaşına 6 yılda konut yapamaz mı ya."

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat 2017 tarihinde 5,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, birçok ev hasar görmüştü.