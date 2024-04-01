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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Datça Muğla Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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