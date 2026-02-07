Haberler

Muğla, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor

Güncelleme:
Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda kentin deniz, doğa, kültür ve gastronomi turizmini tanıttı. Vali İdris Akbıyık ve Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula gibi doğal dokusunu koruyan destinasyonların önemine vurgu yaptı.

Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bu yıl 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) kentin tanıtımını yapıyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 5-7 Şubat'ta gerçekleştirilen, turizm sektörünün önemli uluslararası organizasyonları arasında yer alan fuardaki Muğla standında, kentin deniz, doğa, kültür ve gastronomi turizmine yönelik değerleri uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, "Muğla'nın her ilçesi farklı turizm değerleri barındırıyor. Ula gibi doğal dokusunu koruyan destinasyonların uluslararası platformlarda yer alması, sürdürülebilir turizm vizyonumuza katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise fuarda ilçelerle birlikte ortak tanıtım çalışması yürüttüklerini belirterek, "Muğla'nın dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğini uluslararası arenada daha görünür kılmak için EMITT gibi organizasyonlarda aktif rol alıyoruz. Ula başta olmak üzere tüm ilçelerimizin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileriyle yeni iş birliği olanakları ele alındı.

Muğla standında düzenlenen tanıtım etkinlikleriyle ilçelerin yerel değerleri, kültürel mirası ve turizm altyapısı hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu - Güncel
