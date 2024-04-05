Muğla'daki İlkokul Öğrencilerinden Hakkari'deki Jandarma Personeline Mektup

Muğla'daki ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortaca Cengiz Topel İlk Okulu öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını yazdıkları ve yanına Türk bayrağı bıraktıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

Mektupları okuyan jandarma personeli de öğrencilere mektup yazıp hediyeler göndererek teşekkür etti.