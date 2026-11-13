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Muğla'daki atık tesisleri metan gazından 348 milyon kilovatsaat elektrik üretti

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Muğla'daki atık tesisleri metan gazından 348 milyon kilovatsaat elektrik üretti
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Muğla Büyükşehir Belediyesine ait katı atık tesislerinde 2014'ten bu yana metan gazından 348 milyon 68 bin 466 kilovatsaat elektrik üretildi. Tesislerde 63 bin 570 ton ambalaj atığı geri dönüştürüldü, metanın enerjiye çevrilmesiyle sera gazı emisyonu azaltıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait katı atık tesislerinde, 2014 yılından bu yana metan gazından 348 milyon 68 bin 466 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi, 63 bin 570 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca işletilen Fethiye, Ortaca, Datça, Marmaris, Menteşe ve Milas'taki katı atık düzenli depolama tesislerinde evsel ve ticari nitelikli tehlikesiz atıklar, çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf ediliyor.

Bu ilçelerdeki tesislerde bulunan enerji santrallerinde, düzenli depolama sahalarında oluşan metan gazı toplanarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Toplam 12 megavat kurulu güce sahip tesislerde bugüne kadar 348 milyon 68 bin 466 kilovatsaat elektrik üretildi.

2014'ten bu yana bertaraf edilen 4 milyon 979 bin 668 ton atıktan oluşan 213 milyon 166 bin 717 metreküp metan gazı da enerji üretiminde değerlendirildi.

Metan gazının atmosfere salınması yerine enerji üretiminde kullanılmasıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlandı.

Tesislerde ayrıca ambalaj atıkları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 63 bin 570 ton ambalaj atığı geri kazanıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin doğasını korumak ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendiren uygulamalarla Muğla'yı geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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