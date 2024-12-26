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Muğla'da Yangından Zarar Gören Tarım Alanları İçin Zeytin Fidanı Dağıtımı Başladı

Muğla'da Yangından Zarar Gören Tarım Alanları İçin Zeytin Fidanı Dağıtımı Başladı
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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Menteşe ilçesindeki yangından etkilenen tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bölge halkına 8 bin 250 zeytin fidanı dağıttı. Bu hamle, hem ekonomik kayıpların giderilmesi hem de Muğla'nın tarım geleneğinin yeniden canlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Menteşe ilçesinde yangından zarar gören tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında zeytin fidanı dağıtıldı.

Çatakbağyaka, Sarnıç, Denizova ve Kıran mahallelerinde 30 Eylül-18 Ekim'deki yangınlarda zarar gören 1025 dönümlük alanda özellikle bölge halkının geçim kaynağı zeytin üretiminin olumsuz etkilenmesi üzerine zeytin fidanı dağıtımına başlandı.

Bölge halkının ekonomik kayıplarını azaltmak ve yeniden üretimi teşvik etmek amacıyla Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere ilk etapta 8 bin 250 zeytin fidanı dağıtıldı.

"Muğla'nın güçlü tarım geleneği yeniden canlanacak"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, zeytinin, Muğla'da sadece bir tarım ürünü değil aynı zamanda kültürel ve ekonomik miras olduğunu söyledi.

Bölgedeki tarımın yeniden canlandırılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Saylak, "Yangın felaketinin ardından başlatılan bu ağaçlandırma çalışması, yalnızca bölge ekonomisini değil aynı zamanda doğanın ve insan yaşamının sürdürülebilirliğini destekleyecek. Fidanlar, yeni bir yaşamın simgesi olarak toprakla buluşurken Muğla'nın güçlü tarım geleneği de yeniden canlanacak." dedi.

Kıran Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda üreticilere zeytin fidanları verildi, Kıran sahilinde oluşturulan alanda fidanlar dikildi.

Programa Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Menteşe İlçe Tarım Müdürü Eren Kaçmaz, ÇEKUD Genel Sekreteri Süleyman Coşar, Yerkesik Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören, Kıran Mahallesi Muhtarı İzzet Yaşar ve ilçe sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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