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Muğla'da Su Tarifelerinde Yüzde 25 İndirim

Muğla'da Su Tarifelerinde Yüzde 25 İndirim
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, su tarifelerinde yaptığı düzenlemeyle 1. Kademeyi 15 ton olarak belirledi ve abonelere ortalama yüzde 25 indirim sağlayacaklarını açıkladı. Su ücretlerindeki değişiklikle atıksu ücretlerinde de düşüş yaşanacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile su tarifelerinde yapılan düzenleme ile 1. Kademe 15 ton olarak belirlenirken yapılan değişiklik ile abonelere ortalama yüzde 25 indirim sağlanacak.

Aras'ın MUSKİ Genel Müdürlüğüne su ücretleri ile ilgili düzenleme yapılması talimatı vermesi üzerine tarifelerde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda 1-10 metreküp olan 1. Kademe 0-15 metreküpe yükseltilerek suyun daha ucuz kullanılması sağlandı. Ayrıca 11-20 olan 2. Kademe 15-30'a 21 ve üzeri olan 3. Kademe ise 30 ve üzeri olarak yükseltildi.

Su ücret tarifelerindeki bu değişiklik ile birlikte su faturasının yüzde 50'si oranında tahsil edilen atıksu ücretlerinde de düşüş yaşanacak. Yapılan bu düzenleme ile faturalarda ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlanmış olacak.

"Suya zam yapmayacağız"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yazın 7 milyon kişiye hizmet verdiklerini ayrıca yaşanan kuraklık nedeniyle belediyelerin yükünün daha çok artığını söyledi.

Yaşanan gelişmelere rağmen suya zam yapmadıklarını belirten Aras, "Barajlarımız son zamanlardaki yağmurlara rağmen çok düşük seviyede. Muğla, neredeyse Türkiye'deki en kurak il haline geldi. MUSKİ'nin bütçesini bu konuda artırmak durumundayız. Bizim bütçemiz, Muğla'nın hakkettiği bir bütçe değil. Yazın 7 milyon insana hizmet veriyoruz. Bu durumda belediyelerimizin yükü çok artıyor. Biz suya bir zam yapmadık. Su fiyatı TEFE-TÜFE üzerinden artıyor. Bunu da biz belirlemiyoruz Piyasa şartları belirliyor. " dedi.

Su fiyatlarında zam yapmayacaklarını anlatan Aras, MUSKİ tarifelerinde ilk kademeyi 15 tona çıkardıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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