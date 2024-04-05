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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 2 ölü, 4 yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Andaç Güven yönetimindeki 06 EDE 490 plakalı kamyonet, Muğla-Denizli kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda Cuma Arat'ın kullandığı 07 BJC 625 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Arat'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Arat ve araçtaki Havva Kaplan hayatını kaybetti.

Diğer araçtaki sürücü Güven ile 3 kişi ise yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Arat ve Kaplan'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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