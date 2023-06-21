Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Artırıldı

Muğla'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için jandarma, 13 ilçedeki ormanlarda belirlenen 110 noktada 440 personel ve 1 insansız hava aracı (İHA) ile devriye görevine başladı. Yangınların önlenmesine yönelik yapılması gerekenlerle ilgili, bölge halkının da bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca çiftçiler, piknikçiler, kamping işletmeleri ve arıcılar gibi gruplara uyarılar yapıldı.

MUĞLA'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma, 13 ilçedeki ormanlarda belirlenen 110 noktada 440 personel ve 1 insansız hava aracı (İHA) ile devriye görevine başladı.

Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulanmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 'Her şey elimizde' mottosuyla Bodrum'da 16, Milas 14, Yatağan'da 6, Kavaklıdere'de 3, Menteşe'de 9, Ula'da 6, Marmaris'te 12, Datça'da 6, Köyceğiz'de 6, Dalaman'da 4, Ortaca'da 8, Fethiye'de 12 ve Seydikemer'de 8 olmak üzere 110 ormandaki devriye noktasında 440 jandarma ve 1 İHA ile devriye görevine başlandı.

"Anız ve temizlik ateşi yakılmaması konusunda çiftçilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız uyarılıyor. Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılmaması, çöp, cam, pet şişe bırakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması hususlarında devriye araçlarından anonslar yapılıyor. Atılan havai fişek ve dilek fenerlerinin yangına yol açabileceği yönünde işletmeler uyarılıyor. Arıcılara kovanların tütsülenmesinde kullanılan ateşin orman yangınlarına yol açabileceği anlatılıyor. Kamping işletmeleri haricinde ormanlarda kamp yapılmaması ve çadır kurulmaması hususunda bilgilendirmeler yapılıyor."