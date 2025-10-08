Haberler

Muğla'da Güneş Enerjisi Santrali ile 600 Ton Karbon Salınımı Önlenecek

Muğla'da Güneş Enerjisi Santrali ile 600 Ton Karbon Salınımı Önlenecek
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Karaçulha Hali'ne kurduğu güneş enerjisi santrali ile yılda 1 milyon 250 bin kWh elektrik üretmeyi hedefliyor. Proje sayesinde 600 ton karbon salınımı önlenecek ve 6 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisinin daha eklediği, Fethiye Karaçulha Toptancı Hali'nin çatısına kurulan güneş enerjisi santraliyle hem enerji maliyetlerinin azaltıldığı hem de çevreye önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik çatı alanına kurulan sistemde, her biri 550 watt gücünde bin 440 adet fotovoltaik panel yer aldığı, panellerle 792 kilowatt pik (kWp) kurulu güce sahip bir enerji santrali oluşturulduğu aktarıldı.

Toplam maliyeti 13 milyon 899 bin lira olan projeyle yılda ortalama 1 milyon 250 bin kWh elektrik üretilmesinin hedeflendiğine dikkati çekilen açıklamada, böylece enerji giderlerinden yaklaşık 6 milyon lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, üretilen temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 600 ton karbon salınımının da önüne geçileceği, bu miktarın, doğaya dikilmiş yaklaşık 27 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon emisyonuna eşdeğer olduğu vurgulandı.

Büyükşehir belediyesinin, güneş enerjisi yatırımıyla hem çevresel sorumluluğunu yerine getirdiği hem de enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yenilenebilir enerji yatırımlarının geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
