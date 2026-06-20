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Muğla'da "Geleceğe Kanat Aç" projesi tamamlandı

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Muğla Gelecek İçin Şimdi Derneği'nin İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü 'Geleceğe Kanat Aç' projesi, 60 öğrencinin sanat ve spor alanındaki becerilerini sergilediği kapanış etkinliğiyle tamamlandı.

Muğla Gelecek İçin Şimdi Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Geleceğe Kanat Aç" projesi, düzenlenen kapanış etkinliğiyle tamamlandı.

Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 9 ay boyunca üç farklı sanat dalı ve yedi farklı spor branşında eğitim alan 60 öğrenci, proje süresince kazandıkları bilgi ve becerileri sergiledi.

Programda öğrenciler tarafından sahnelenen "Geleceğin Umudu" adlı tiyatro oyunu, görsel sanatlar sergisi ve kick boks gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte öğrencilere madalya ve katılım belgeleri verilirken, projeye katkı sağlayan eğitmenler ile kurum temsilcilerine teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Veli ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Muğla Gelecek İçin Şimdi Derneği Başkanı Hüseyin Uyanık, projenin çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
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