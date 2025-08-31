Muğla'da Dalış Sırasında Vurgun Yiyen Dalgıç İzmir'de Tedavi Altına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde dalış yaparken vurgun yiyen bir dalgıç, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasından sonra Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin ambulansı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da dalış esnasında vurgun yediği belirlenen dalgıç, bulunduğu yerden alınarak Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki basınç odasına getirildi.

Buradaki müdahalenin ardından kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönündeki karar üzerine dalgıç, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansıyla Datça'daki Körmen Limanı'ndan Bodrum ilçesine tahliye edildi.

Dalgıç, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
