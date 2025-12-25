Haberler

Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi

Kamyonet kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi
Güncelleme:
Muğla'da polis ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki satışını engellemek amacıyla durdurdukları kamyonette 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'da polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Menteşe ilçe merkezi girişinde bir kamyonet durduruldu. Görevliler tarafından kamyonetin kasasında yapılan aramada 4 bin 737 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
