Muğla'da 38. Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 38'inci Ahilik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği tarafından organize edilen program, Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahilik teşkilatının 13. yüzyıldan bugüne kadar uzanan, esnaf ve sanatkar birliğinin adı olduğuna dikkat çeken Akbıyık, sosyo-ekonomik yapıyı en güzel şekilde yansıtan, köklü ve büyük bir müessese olduğunu belirtti.

Akbıyık, Ahiliğin insan ilişkilerinde tevazuyu ve saygıyı merkezine alarak, ticarette dürüstlüğü ve toplumsal refahı ön planda tuttuğunu kaydetti.

Akbıyık, daha sonra yılın Ahisi seçilen şoför esnafından Erdoğan Yıldız'a kaftan giydirdi, yılın kalfası seçilen oto tamircisi Can Çakaloğlu ile yılın çırağı oto tamircisi Efekan Öztürk'e de plaket takdim etti.

Etkinlikte, meslekleriyle özdeşleşen esnaflardan "Helvacı Tahsin" olarak tanınan Hasan Tahsin Boyacı'ya plaketini Vali Yardımcısı İsmail Soykan, "Kolonyacı Ahmet" olarak bilinen Ahmet Gümüşbulut'a Kaymakam Mehmet Eriş ve Terzi Mehmet Ali Uysal'a da Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Azim Çetin takdim etti.