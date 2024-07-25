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Muğla'da 370 Bin Sazan Yavrusu Baraj ve Göletlere Salındı

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Muğla'da, iç sularda balık popülasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 370 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Geyik Barajı'na 100 bin yavru, diğer bölgelere ise 270 bin yavru bırakıldığını belirtti.

Muğla'da 370 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, iç sularda balık popülasyonunu artırmak amacıyla 9 ayrı bölgede eş zamanlı gerçekleştirdiği etkinliğe, il ve ilçe müdürleri ile üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndaki programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bir gün içinde 370 bin sazan yavrusunu sulara bıraktıklarını söyledi.

Geyik Barajı'na 100 bin yavrunun salındığını belirten Saylak, geri kalan 270 bin balığın da eş zamanlı olarak Köyceğiz Gölü, Akköprü Baraj Gölü, Balcılar, Kozağaç, Kurucuova ve Gökçay göletlerine bırakıldığını kaydetti.

Saylak, geçen yıl da Muğla'nın iç su kaynaklarının bulunduğu 9 bölgeye sazan yavrularının salındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Barış Saylak Geyik Barajı Muğla Ekonomi Güncel Haberler

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