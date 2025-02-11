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Muğla Belediyesi'nden Yangından Etkilenen Arıcılara Destek

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından zarar gören arıcılara kovan, bal süzme makinesi ve diğer arıcılık ekipmanlarıyla destek verdi. Ayrıca yangın bölgesine 11 milyon lira değerinde fidan dağıtımı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç mahalleleri arasında Sivri Dağı mevkisinde çıkan ve 600 hektar orman alanının zarar gördüğü yangında mağdur olan arıcılar için çalışma yürüttü.

Ekipler, Sarnıç Mahallesi'nde yangından etkilenen arıcılara, 210 kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 arıcılık el malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yangından etkilenen bölgelere yine ekipler tarafından 11 milyon lira değerinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı ücretsiz dağıtıldı. Hedeflenen alanın ağaçlandırılmasıyla da 4 bin 400 dekar alan yeniden yeşillendirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak için destek projelerinin devam edeceğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan yangınların sadece ormanları değil, vatandaşların geçim kaynaklarını da olumsuz etkilediğini belirten Aras, "Yangın felaketiyle birlikte orman varlığımızı, ağaçlarımızı, bölgemizin en önemli zenginliği balımızı üreten kovanlarımızı ve yaşam alanlarımızı kaybettik. Ancak en büyük kayıplardan biri de arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin zarar görmesi oldu." dedi.

Muğla'nın Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Aras, arıcılığın bölge ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle arıcıları desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Aras, amaçlarının doğayı yeniden canlandırıp üreticilere ekonomik anlamda destek sağlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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