Muğla Barosu avukatları, öldürülen meslektaşları için toplandı

MUĞLA Barosu avukatları, İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren meslektaşları Servet Bakırtaş için basın açıklaması yapıp, ardından oturma eylemi yaptı.

Muğla Barosu, Avukat Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. Sınırsızlık Meydanı'ndaki basın açıklamasına Baro Başkanı Cumhur Uzun ve avukatlar katıldı. Grup adına açıklamada bulunan Başkan Uzun, " İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşımız, görevi başında ve sadece avukatlık yaptığı için, kendisine alçakça sıkılan kurşunlar ile öldürüldü. Avukatı, müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Hakkında açılan davadan vazgeçilmesini tehdit yoluyla isteyen cani, istediği olmayınca, meslektaşımızı ve davacıyı tabancayla vurarak öldürdü. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır" dedi.

"Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hep bir ağızdan yeter artık, biz öldük diyoruz."