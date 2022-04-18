Mudanya Belediyesi, Çeksanat Tiyatro işbirliğiyle çocuklara yarıyıl tatili hediyesi tiyatro etkinliği düzenledi

Mudanya Belediyesi, ara tatile giren öğrencileri bu yıl da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak etkinliklerle buluşturdu. Çocuklar, Çeksanat Tiyatro işbirliğiyle düzenlenen tiyatro etkinliğinde Don Quijote ile Dev Kurbağa oyunlarını, Mütareke Meydanı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde arkadaşlarıyla birlikte izlemenin keyfini yaşadı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ayrıca hafta boyunca çocukların anneleriyle birlikte vakit geçirebileceği sanat aktiviteleriyle dolu bir program hazırladı. Ritim- perküsyon, zumba, resim mozaik, yoga, step-aerobik ve el sanatları atölyelerinde çocuklar anneleri ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Etkinliklerde çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz "Her şey çocuklarımız için, onların mutluluğu adına ne yapsak az. Mudanya'nın mutlu çocukları mutlu ve huzurlu yarınların teminatı olacaktır" dedi.