Üye Girişi
Haberler

Muay Thai Şampiyonu Muhammed Emin Çamcı, Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çamcı, Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda birinci oldu. Çamcı, gelecekte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Sinop'ta geçen ay düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 39 kilogram kategorisinde birinci olan Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çamcı, branşında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Başarısını okulundaki öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşan 14 yaşındaki Çamcı, gazetecilere Muay Thai'ye 6 yaşında başladığını kaydetti.

Çamcı, geçen yıl Antalya'da yapılan küçükler Muay Thai dünya şampiyonasında yarı finale kadar yükseldiğini aktararak, "Hocalarım beni sürekli motive ediyordu. Maça çıktım ve kazandım. Bu alanda yükselmek istiyorum ve ileride kendi spor salonumu açma hayalim var." dedi.

Beden eğitimi öğretmenleri Aynur Akyıldız ve Serdar Çaygül ise öğrencilerinin başarısından duydukları mutluluğu dile getirerek, Çamcı'nın çok yetenekli olduğunu, uluslararası başarılar kazanabileceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Muay Thai Gülpınar Türkiye Spor Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title