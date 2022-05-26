Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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