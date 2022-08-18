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Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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