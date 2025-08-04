Motosiklet Sporcuları, Kuruyan Akşehir Gölü'nde Çevre Bilincine Dikkat Çekti

Konya'da motosiklet sporcuları, iklim değişikliği ve kuraklıktan kuruyan Akşehir Gölü'ne dikkati çekmek için çorak araziye dönen yerde sürüş yaptı.

Aralarında enduroda dereceler elde etmiş sporcuların da yer aldığı 10 motosikletli, çevresel afetlere dikkati çekmek için 350 kilometrekare alana sahip, fıkralara konu olan Nasreddin Hoca'nın Akşehir Gölü'nde buluştu.

Motosikletliler, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle son yıllarda kuruyan Türkiye'nin en büyük 5. gölünde son durumu görmek için enduro motosikletleriyle geniş alanda sürüş yaptı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle adeta bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen Akşehir Gölü'nün bir yakasından diğerine geçen motosikletliler, çorak araziye oturmuş tekne önünde fotoğraf çektirdi.

Hayvanların içme suyu ihtiyacı için gölün ortasında sondaj yapılan yerin görüntüsü havadan da görüntülendi.

Göl ortasındaki tekne kuraklığın fotoğrafı oldu

Akşehir Gölü kıyısındaki Tipiköy Mahallesi'nin muhtarı İslam Aydın, AA muhabirine, alandaki su varlığının zamanla çekildiğini belirterek, "Köyler bile birbirlerine göl içinden gidip gelir oldu. Akşehir Gölü gibi birçok göl kurudu. 2-3 yıl önce az olsa da su vardı. Geçmişte 5-6 metre seviyesinde su olduğunu biliyoruz. Balıkçılık yapılıyordu. Çevre köyler geçimini bundan sağlıyordu. Yıl boyu iş vardı. Şimdi ise su yok. Son durum da işte kuru, çorak arazi, içinde bir tekne." diye konuştu.

"Akşehir Gölü'nü bu kadar kötü beklemiyorduk"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Konya İl Temsilcisi Mert Mıhoğlu da ilk defa kuruyan göl alanında sürüş yaptıklarını belirtti.

Bu durumun üzüntü verici olduğunu dile getiren Mıhoğlu, "Buradaki manzaraya dikkati çekmek istedik. Konya'dan enduro motosiklet sporcularımız burada. Akşehir Gölü'nü bu kadar kötü beklemiyorduk. Motosikletlerle kuruyan gölün içinden geçtik." diye konuştu.

Selçuklu Motosiklet Kulübü drag yarışçısı Halit Nalinci de Akşehir Gölü'nün içinde bulundukları duruma dikkati çekmek için Konya'dan geldiğini vurgulayarak, "Akşehir Gölü'nden maalesef motosikletle geçtik. Her yer kurumuş, ortada tekne kalmış. Çok üzüldük. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmamıştım." ifadelerini kullandı.

Motosikletlilerden Aydın Ayhan ise enduroda birçok organizasyona katıldığını belirterek, "Bu manzarada böyle bir spor yapmadık. Motosikletlerimizle gölün çevresinden su varlığını görmek isterdik ama kuraklıktan dolayı gölün ortasındayız. Çok üzücü bir durum." dedi