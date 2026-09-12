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Motorine salı günü 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor

Motorine salı günü 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor
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Akaryakıt zamları devam ediyor. Motorine, salı gününden geçerli 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL'ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını belirterek, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar" dedi.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt zamları devam ediyor. Motorine, salı gününden geçerli 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL'ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını belirterek, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar" dedi.

Orta Doğu'da enerji tesisleri ve kritik deniz taşımacılığı güzergahlarına yönelik saldırılar, petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Gerilim, Brent petrol ile ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI)  fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol, 100 doları aştı ve 104-105 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da yükseldi. Motorinin metrik ton fiyatı, bin 371 dolardan bin 520 dolara dek çıktı. Ardından bir miktar gevşedi. Halen bin 479 dolardan işlem görüyor.

Küresel fiyat hareketleri önce benzine, ardından da motorine zammı gündeme getirdi Benzine, bugünden geçerli 3 TL 20 kuruş zam yapıldı. Motorine de salı gününden geçerli 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Cuma günü piyasa kapanış değerlerine göre motorine salı günü 6 TL 62 kuruş zam söz konusu" dedi. Kaynaklar, bu zamla birlikte motorinin litresinin 100 TL'ye yaklaşacağını ve tüm zamanların rekorunu kıracağını anımsatarak, "Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Farklı formüller devreye konulur mu? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi günü saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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