Motorine Dev Zam... Ankaralı Dolmuşçu: Topladığımız Parayı Benzinliğe Verip Gideceğiz, Benzinliğe Çalışıyoruz Yani

Haber-Kamera: Mehmet OFLAZ - Cemal Berk AYTEKİN - Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Bu gece yarısından itibaren motorine 7 TL 80 kuruşluk, benzine de 60 kuruş zam yapıldı. 40 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını belirten vatandaş, zamlara ilişkin, "Topladığımız parayı benzinliğe verip gideceğiz. Benzinliğe çalışıyoruz yani" dedi. Genç taksici, zamlar devam ederse kontak kapatacaklarını vurgularken, genç motokurye de akaryakıta zam geldikçe kazancının düştüğünü kaydetti. Akaryakıt zammına alıştığını söyleyen vatandaş, "Ne söyleyebilirim ki? Söylesen içeri götürüyorlar. 'Eyvallah' diyoruz" diye konuştu ve çözüm için "erken seçim" olduğunu vurgulayarak "vallahi bıktık" dedi.

TÜPRAŞ, bugünden geçerli olmak üzere benzin ve motorin zamlarını akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Buna göre motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı tabelalar bir kez daha değişti.

Bu zamla birlikte motorinin litresi (dağıtım şirketi bazında değişiklik gösterebilir) Ankara'da 78,59 TL'den 86,39 TL'ye çıktı. Benzinin litresi de 63,56 TL'den 64,16 TL'ye yükseldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde vatandaşların, zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Zamdan önce ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi.

"İlk defa bu kadar darboğaza girdik, çıkamıyoruz"

40 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını belirten vatandaş, zamlara ilişkin, "Vallahi söyleyecek bir şey kalmadı ya… İnsanlar arabalarına lastik alamıyor, arabalarını yaptıramıyor. Yani sektörü bitirdiler tamamen" dedi.

Dolmuşçunun kazanıp kazanamadığı sorusuna ise "Vallahi işte şimdi göreceğiz. Topladığımız parayı benzinliğe verip gideceğiz. Benzinliğe çalışıyoruz yani. Ama bak şimdi pompayı seyret…" diye yanıt verdi ve şöyle konuştu:

"Devletten destek bekliyoruz. Ayakta kalabilmek için; yoksa bu gidişle ayakta kalamayacağız. 40 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa bu kadar darboğaza girdik; çıkamıyoruz. Pandemiden sonra en zor dönem. Bu zamdan sonra günlük yakıt 4 bin - 4 bin 500 lira olacak. Ben 4 bin lirayı zaten toplayamıyorum ki."

Zamma şaşırdığını vurgulayan vatandaş, "Arabaları kullanmaktan bile çekiniyoruz ama yine de bulduğumuza şükrediyoruz. Başka çaresi yok yani. Bana göre Trump'ın Türkiye'ye etkisi… Politikacılarımızın biraz daha duyarlı olmaları, bizleri düşünmelerini rica ediyorum. Vallahi KDV'leri düşürsünler. Biri tutturmuş 'seçim, seçim, seçim' diyor, öbürü ' ekonomi' diyor. Yani ekonomi işte, görüyorsunuz. Daha marketlere yansımadı. Yansıdığı zaman daha göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle devam ederse biz de kontak kapatacağız"

Genç taksici, "Yaklaşık bir ay önce zam aldık. O zaman herkes pahalı diyordu. Bizim aldığımız zam şu an çöp oldu. Böyle devam ederse biz de kontak kapatacağız. Biz de zam yapacağız yani. Eskiden günde 40 yolcu alıyorduk, şimdi 25'e düştü. Gün geçtikçe daha kötüye gidecek" şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, "Her şeye zam geliyor abi, akaryakıta niye gelmesin? Mecbur bineceğiz, mecbur alacağız. Eskiden 50 liralık alıyorduk, şimdi 300 liralık alıyoruz" derken, diğer bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyecek bir şey yok. Artık kimse arabaya binemeyecek yakın zamanda. Öyle görünüyor. Çözüm olarak… Kendi akaryakıtımız yok, petrol ülkesi değiliz. İran'daki savaşın bitmesini bekleyeceğiz. Benim görüşüm bu yönde. Yoksa fiyatlar sürekli yükselir. Yani ürkütücü bir durum. Çok tedirgin edici. Allah yardımcımız olsun diyelim."

Vatandaştan "erken seçim" çağrısı

Akaryakıt zammına alıştığını söyleyen vatandaş, "Ne söyleyebilirim ki? Söylesen içeri götürüyorlar. 'Eyvallah' diyoruz" şeklinde konuştu ve çözüm için "erken seçim" olduğunu vurgulayarak "vallahi bıktık" dedi.

"Allah'tan benzinli arabamız var; dizel olsa daha büyük yük olurdu. Ona da şükrediyoruz" diyen vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:"

"Çözüm olarak… Sadece Türkiye değil, tüm dünyada kriz var. Savaşların etkisi büyük. Mesela geçen mayısta bir araç aldık, şu an 1,5 milyon lira zam gelmiş. Hükümet önlem alabilir. Vergi azaltılabilir, tasarruf yapılabilir."

Akaryakıt istasyonuna gelen bir genç, "İnşallah daha çok gelir, 200 lira olur. Kimse alamasın, çok mutluyuz, neşeliyiz" diye göndermede yaparken, başka bir yurttaş, "Bu kadar zam gelmemesi lazım" dedi.

"Devletimizden yardım bekliyoruz"

Zamlardan dert yanan ve kazançlarının düştüğünü hatırlatan başka bir dolmuşçu da, "Ciddi oranda bir zam var. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Genç taksici, art arda gelen zamların sektörü olumsuz etkilediğini belirterek belirsizliğe dikkat çekti. Taksici, "Ne olacağını inanın kestiremiyorum. Her sabah farklı bir şeye uyanıyoruz. Memleketimiz hakkında hayırlısı olsun. Bu zamlar pek hoş değil. Özellikle ticari araçlar için hiç hoş değil. Kazanç düşüyor, eksiye gidiyor. Özellikle dizel araç kullananlar daha zor durumda" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının ABD-İran savaşı nedeniyle arttığını vurgulayan vatandaş, "İnşallah tez zamanda yatışır da hiç olmazsa mazot düşer" yorumunu yaptı.

Genç motokurye de akaryakıt fiyatlarının sürekli arttığını söyledi ve akaryakıta zam geldikçe kazancının düştüğünü kaydetti.

"Memleketin çivisi çıkmış" diyen dolmuşçu, sabah 6'dan beri çalıştığını ancak kazancının çoğunu mazota verdiğini söyledi."

Kaynak: ANKA