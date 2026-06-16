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Moskova'da bir rafineri İHA saldırısında hasar gördü

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisi, insansız hava aracı saldırısında hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmazken, 60 İHA'nın düşürüldüğü ve havalimanlarında geçici kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir rafinerinin, insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kapotnya bölgesindeki Moskova Petrol Rafinerisi'ne ait bir tesisin İHA saldırısında hasar aldığını belirtti.

Saldırıda yaralanan olmadığını aktaran Sobyanin, olay yerinde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sobyanin, gece saatlerinden itibaren başkente yönelik devam eden saldırılarda 60 İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında geçici kısıtlamalar uygulandı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) daha sonra bazı kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Moskova Petrol Rafinerisi, Rusya'nın başkent bölgesindeki önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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