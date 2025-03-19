Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. Borsa İstanbul'dan Çekildi

(ANKARA) - Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin borsa üyeliğinin sona erdiği belirtildi.

Uzun yıllardır Türkiye sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. kendi talbiyle Borsa İstanbul piyasasından çekildi.

Yabancı yatırım bankalarının Türkiye'deki varlığı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirilen ayrılık kararı, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada duyuruldu.

Açıklamada, şirketin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunduğu ve bu talebin olumlu karşılanarak Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi'nin iptal edildiği ifade edildi.

Gelişmenin ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'nin (Üye Kodu: MSI) borsa üyeliğinin resmen sonlandırıldığı ifade edildi.