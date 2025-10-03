Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı Açıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'da kurulan Fişek-İmla Montaj Hattı'na ilişkin, "Açılışını yaptığımız bu tesis, Moğolistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlarken yerel kapasiteyi güçlendirecek ve iki ülke arasındaki dayanışmayı pekiştirecektir." dedi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından Moğolistan'da kurulumu tamamlanan Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, fabrikanın iki ülke arasındaki yakın ilişkileri açıkça ortaya koyduğunu ve son yıllarda savunma sanayisi alanında hızla gelişen işbirliğinin güçlü bir nişanesi olduğunu söyledi.

Güler, MKE tarafından kurulan fişek dolum tesisinin iki dost ülke arasındaki işbirliği için kıymetli bir adım teşkil ettiğine dikkati çekerek "Özellikle vurgulamak isterim ki bu değerli proje, teknoloji paylaşımı, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk temeliyle karşılıklı itimat sayesinde inşa edilmiştir. Çok iyi biliyoruz ki savunma sanayisi sadece askeri güç değil, aynı zamanda ekonomik işbirliği, istihdam ve teknik bilgi değişimi anlamına gelmektedir. Açılışını yaptığımız bu tesis, Moğolistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlarken, yerel kapasiteyi güçlendirecek ve iki ülke arasındaki dayanışmayı pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrar için büyük bir gayret gösterdiklerine vurgu yapan Güler, bunun için başta kardeş, dost ve müttefik ülkeler olmak üzere, pek çok ülkeyle yapıcı ve samimi ilişkiler geliştirildiğini söyledi.

Güler, Moğolistan gibi köklü ve tarihi bağların bulunduğu bir ülkeyle ortak kazanım temelinde geliştirilen işbirliklerini sürdürmenin yegane amaç olduğuna dikkati çekerek "İnanıyoruz ki bu işbirlikleri bölgede istikrar ve güvenliğin güçlenmesine katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından Güler, farklı kalibrelerde fişek üretimi yapılacak tesisi gezdi.

Bakan Güler'e, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş de eşlik etti.