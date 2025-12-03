Haberler

Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün burada teslim edilen her bir cihaz, savunma sanayimizin sahip olduğu mühendislik kabiliyetlerinin yalnızca savunma ve güvenlik alanıyla sınırlı kalmadığının, milletimizin her alandaki ihtiyacına hizmet edecek şekilde seferber...

Görgün, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı'na 30 adet teslim edilecek olan Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni'nde konuştu.

"Savunma sanayimizin ulaştığı bu nokta, bugün artık yalnızca askeri kabiliyetleri güçlendiren bir teknoloji hattı üretmiyor, aynı zamanda sivil alanlara da doğrudan etki eden, toplumsal yaşamın standartlarını yükselten, sağlık, ulaşım, enerji, afet yönetimi ve altyapı teknolojilerine yayılan güçlü bir çifte kullanımlılık (dual-use) dönüşümünün temellerini oluşturuyor." ifadelerini kullanan Görgün, bugün Sağlık Bakanlığı'na teslimi yapılan mobil röntgen cihazının bunun somut bir örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Görgün, savunma projelerinde elde edilen modüler tasarım yetkinliği, elektronik ve yazılım ekosistemi, yüksek hassasiyet isteyen üretim kabiliyetleri ve milli test-sertifikasyon altyapısının, sivil ihtiyaçlara yönelik ürünlerin hem çok daha hızlı geliştirilmesine hem de küresel pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde maliyet avantajı kazanmasına imkan verdiğini söyledi.

Görgün, "Bu amaçla maliyetleri düşüren ölçek ekonomisini, ortak tedarik modellerini, çok daha kolay erişilebilen yerli alt bileşenleri ve hızlı saha kurulumuna imkan veren modüler üretim stratejilerini sivil alanlara taşımak, hem kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracaktır" diye konuştu.

"Doğrudan sahaya indirilebilen üretim stratejileri geliştireceğiz"

Haluk Görgün, yerli mühendislik gücünü toplumun tüm ihtiyaçlarında seferber edecek bu vizyonun, Türkiye'yi savunma ağırlıklı bir ekosistemden, yüksek teknoloji ihracatını çeşitlendiren, sivil-sanayi dengesini güçlendiren, küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji devletine taşıyacağını ifade etti. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör olarak kolay temin edilen, gecikme ve tedarik problemi yaşatmayan, doğrudan sahaya indirilebilen hızlı üretim stratejileri geliştirme konusunda kararlıyız. Türk şirketlerinin farklı coğrafyalarda yürüttüğü ortak geliştirme projeleri, teknoloji diplomasi kapasitemizi artırırken, uzun ömürlü sözleşmeler, sürdürülebilir bakım hatları ve yerinde üretim çözümleri sayesinde Türkiye'yi yüksek teknoloji tedarikinde güvenilir bir ortak konumuna da yerleştiriyor."

Sağlıkta 69 milyon dolarlık teslimat başarısı

Görgün, ASELSAN'ın sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği özgün ve yenilikçi çözümlerle, Türkiye'nin medikal cihazlarda dışa bağımlılığını azaltarak, küresel ölçekte rekabet edebilir yerli sistemler ortaya koyduğunu vurguladı.

ASELSAN'ın mobil dijital röntgen cihazından kalp-akciğer makinesine, ventilatörden Heartline OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazına kadar pek çok sağlık sistemini yerli imkanlarla geliştirdiğini söyleyen Görgün, "Bugün ASELSAN 26 farklı ülkeye sağlık sistemleri ihraç eder duruma gelmiştir. EC sertifikası sayesinde Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşıma sahip olan ASELSAN sağlık sistemleri, bugüne kadar 69 milyon dolarlık teslimat başarısına ulaşmıştır. Firma sağlık teknolojileri alanında sahip olduğu 20 patent, 5 uluslararası tasarım ödülü ve 8 faydalı model ile bu alandaki öncü kimliğini pekiştirmektedir." diye konuştu.

Görgün, bugün teslimatı yapılacak 30 adetlik, HealthView ADR-100M Mobil Dijital Röntgen Cihazı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN tarafından geliştirilen, kompakt yapısı, yüksek çözünürlüklü dijital dedektörü, 16-bit görüntü işleme kapasitesi, yapay zeka destekli görüntü analizi ve düşük radyasyon dozuna sahip yapısıyla öne çıkan bir sistemdir. EC sertifikası ve taşınabilirliği sayesinde afet alanları, sahra hastaneleri ve kırsal bölgelerde kullanım imkanı sunan bu cihaz, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısı ile teknolojik bağımsızlığımızı da güvence altına almaktadır. Bugün Sağlık Bakanlığımıza teslim edilecek bu cihazlar, kamu sağlık altyapımızın yerli ve milli sistemlerle güçlendirilmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Ülkemiz genelindeki hastane, seyyar klinik ve acil müdahale birimlerinde yaygın biçimde kullanılacak olması, hem teşhis süreçlerini hızlandıracak hem de ülkemizin sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltarak stratejik bir kazanım sağlayacaktır."

Haluk Görgün, konuşmasını, "Bugün burada teslim edilen her bir cihaz, savunma sanayimizin sahip olduğu mühendislik kabiliyetlerinin yalnızca savunma ve güvenlik alanıyla sınırlı kalmadığının, milletimizin her alandaki ihtiyacına hizmet edecek şekilde seferber edildiğinin somut bir göstergesidir." ifadeleriyle noktaladı.

