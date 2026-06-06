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MKE, TSK ve savunma sanayi ortaklarına teslimatlarını sürdürdü

MKE, TSK ve savunma sanayi ortaklarına teslimatlarını sürdürdü
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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), son 1 ayda TSK başta olmak üzere iş ortaklarına mühimmat, silah sistemi ve uçak bombası gibi geniş yelpazede teslimat yaparak savunma kapasitesine katkı sağladı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), son 1 ay içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirerek, Türkiye'nin savunma kapasitesine katkısını sürdürdü.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Mke, stratejik üretim altyapısını genişletmeye ve milli savunma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yürütülen 1,5 milyar dolarlık yatırım programı ile devreye alınan yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmaları sayesinde üretim kapasitesinde önemli artış sağlandı. Enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede kapasite artışı sağlayan Mke, son 1 ay içerisinde başta TSK olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirerek ülke savunmasına katkısını sürdürdü.

TESLİMATLAR

Son 1 ayda muhtelif adet ve çapta; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE ALPAY, 107 milimetre topçu roketi, 60 milimetre havan mühimmatı, 105 milimetre topçu mühimmatı sevk barutu, 25 milimetre mühimmat, 7,62 milimetre ve 20 milimetre fişek, sis kutusu teslim edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na MK 84 uçak bombası, MK 82 uçak bombası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 76 milimetre milli deniz topu Denizhan, MKE MOD48 el bombası ve sis kutusu teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma sanayi ortaklarına ise Altay tankı silah sistemi, fırtına obüs ekipmanları, 155 milimetre panter obüsü ekipmanları, MK 82 uçak bombası, orta menzilli füze yakıt çubuğu, Nefes KBRN gaz maskesi, topçu tapaları ve yedek parça teslimatları yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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