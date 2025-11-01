MKE'den Kara Kuvvetleri'ne Silah ve Mühimmat Teslimatı

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), geçen hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve yerli savunma sanayi firmalarına silah ve mühimmat teslimatında bulundu.

Makine ve Kimya Endüstrisi, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere uluslararası iş ortaklarına yerli ürünler sunarak sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Nefes KBRN maske seti, 7,62 milimetre fişek, ASFAT'a 155 milimetre M107 mühimmatı, M4A2 barutu, M82 fünyesi ve MOD 92 tapası, BMC'ye Fırtına silah sistemi teslimatı tamamlandı.

ALTAY TANKINDA MKE İMZASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilen Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın silah sistemlerinin ve kullanacağı mühimmatın altında da MKE'nin imzası bulunuyor. Ham çeliğin işlenmesinden, silah sistemine dönüşümüne kadarki üretim süreci; MKE'ye bağlı fabrikalarda, Türk mühendisler tarafından yürütülüyor. Altay tankının 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemi, toplam 7118 milimetre uzunluğa ve 3 ton 103 kilogram ağırlığa sahip. NATO standardına uyumlu mühimmat ve 3 bin metre ekili menzili olan silah sistemi dakikada 6 atış yapabiliyor. Özel alaşımlı çelikten üretilen ana silah sistemi zorlu iklim şartlarında da görev yapabiliyor. Altay'a entegre edilen kuleye eş eksen yardımcı silah sistemi PMT 76/57T makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin özgün tasarımı yer alıyor. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adı konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

MKE'YE ZİYARETLER

Hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, MKE'yi ziyaret ederek Genel Müdür İlhami Keleş'ten savunma sanayi alanında yürütülen faaliyetler ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) de Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait fabrikaları ziyaret etti. Almanya, Fransa, İtalya'nın aralarında bulunduğu 19 ülkeden 21 askeri ataşenin ilk durağı, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikası oldu. Heyet, fabrikada 25 milimetreden 155 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçaksavar, havan, tank, obüs mühimmatı ve uçak bombasının üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. MKE Mühimmat Fabrikası'nın ardından Askeri Ataşeler Birliği heyeti MKE Silah Fabrikası'nı ziyaret etti. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri hakkında bilgilendirilen heyet, fabrikaya ait poligonda Türk mühendislerinin geliştirdiği tüfekleri test etme şansı buldu. Tunus Savunma Bakanlığı heyeti de MKE'ye ziyaret gerçekleştirdi. Heyete, MKE'nin üretim gücü ve kabiliyetleri hakkında bilgi aktarıldı. Ziyaret kapsamında mevcut ve potansiyel iş birliği konuları değerlendirildi.