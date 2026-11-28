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Mısırlı mimar Abdülvahid el-Vekil, modern şehirlerin insan ihtiyaçları yerine ekonomik kazanç ve yüksek yapılaşma odaklı inşa edilmesinin trafik, kalabalıklaşma ve huzur sorunlarına yol açtığına dikkati çekerek, "Şehirleri otomobillere göre değil insanlara göre tasarlamalıyız." dedi.

Dünyanın önde gelen Müslüman mimarlarından Vekil, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Al Sharq Forum 2026 kapsamında "Mimarlık, Şehircilik ve Dayanıklılık" başlıklı panelde konuştu.

Eski şehirlerin toplumun sosyal hayatını koruyan mimari yapılara sahip olduğunu ancak modern şehirlerde bu anlayışın giderek terk edildiğini belirten Vekil, bunun temelinde daha fazla kazanç elde etme arzusunun bulunduğunu ifade etti.

Vekil, gökdelenlerin yaygınlaşmasının şehirlerdeki yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirerek, şehirlerin yalnızca mimari açıdan değil, sosyal yönleri ve insan üzerindeki etkileri bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Şehirleri otomobillere göre değil insanlara göre tasarlamalıyız." diyen Vekil, aşırı yapılaşmanın trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği ve kalabalıklaşma gibi sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

Evler sadece barınma yeri olmamalı

Vekil, insan kişiliğinin şekillenmesinde ev ve çevresinin önemli rol oynadığını vurgulayarak, özellikle çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesinin önemine dikkati çekti.

Mimarlığın insanlara ekonomik imkanlar da sunması gerektiğine işaret eden Vekil, evlerin yalnızca barınma amacıyla tasarlanmaması, üretim yapılabilecek alanlara da sahip olması gerektiğini söyledi.

Vekil, her evde küçük bir atölye veya çalışma alanı bulunmasının önemine değinerek, bu sayede insanların evlerinde üretim yaparak gelir elde edebileceğini ifade etti.

Ürdün'de dağlık bölgelerde yaşayan insanlar için yürüttüğü projelerden örnekler veren Mısırlı mimar, kadınların el sanatları ve çeşitli ürünler ürettiğini, erkeklerin ise takı ve hediyelik eşya imalatıyla ekonomik hayata katıldığını anlattı.

"Mimarlık aynı zamanda bir ekonomidir"

Yapı malzemelerinin seçiminin hem çevre hem de yerel ekonomi açısından önem taşıdığını vurgulayan Vekil, beton ve demir yerine taş gibi doğal malzemelerin kullanılmasının yerel halka istihdam imkanı sağlayabileceğini belirtti.

Ürdün'de Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle yürütülen bir çalışma kapsamında betonarme yapılar yerine taş evler inşa edilmesini önerdiğini aktaran Vekil, bu sayede bölge halkının taş işçiliği ve tarihi eserlerin restorasyonu gibi alanlarda çalışabildiklerini ifade etti.

Vekil, "Mimarlık yalnızca bina yapmak değildir. Mimarlık aynı zamanda bir ekonomidir. İnsana bir ev inşa ederken aynı zamanda ekonomik bir imkan oluşturmayı, evinin kendisine fayda sağlamasını da düşünmelisiniz." ifadesini kullandı.

Mimari tasarımda duyuların önemi

İnsanların yaşadıkları mekanlarla dokunma, koku ve işitme duyuları üzerinden etkileşim kurduğunu anlatan Vekil, mimari tasarımda bu unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Camiye girerken ayakkabıların çıkarılması ve çıplak ayakla halı üzerinde yürümenin insanın mekanla kurduğu duyusal ilişkiye örnek olduğunu belirten Vekil, doğal malzemelerin dokusunun plastik gibi yapay yüzeylerden farklı bir deneyim sunduğunu ifade etti.

Sesin mimarideki önemine de değinen Vekil, dünyanın önemli opera salonlarından İtalya'nın Milano kentindeki La Scala opera binasında mikrofon kullanılmadan sesin salonun en arka sıralarına kadar ulaşabildiğini anlattı.

Mekke'de Kur'an-ı Kerim tilaveti için bir salon tasarlarken de hoparlör kullanılmadan sesin dinleyicilere ulaşmasını sağlayacak mimari çözümler üzerinde çalıştığını aktaran Vekil, geleneksel mimarinin sesin doğal yayılımından yararlanma konusunda önemli imkanlar sunduğunu kaydetti.

Vekil, mimaride insanın yalnızca görme duyusuna değil, işitme ve dokunma gibi diğer duyularına da hitap edilmesi gerektiğini belirterek, doğal malzemelerin ve sesin çevreye doğal biçimde yayılmasının mekanların insan üzerindeki etkisini değiştirdiğini ifade etti.

İstanbul'daki camilerin mimarisi

Şehirlerin aşırı yoğunlaşması yerine yeni yerleşim alanlarının oluşturulabileceğini kaydeden Vekil, Libya'nın yaklaşık 2 bin kilometrelik Akdeniz kıyı şeridini örnek göstererek, kıyı boyunca yeni yerleşimlerin kurulabileceğini dile getirdi.

Vekil, çok katlı yapıların yatırımcılara kazanç sağlayabileceğini ancak mimarinin öncelikle orada yaşayanların ihtiyaçlarına ve yaşam kalitesine hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

Geleneksel mimaride kullanılan geometrik biçimlerin önemine değinen Mısırlı mimar, İstanbul'daki camilerde kubbeden sekizgen yapıya ve farklı geometrik formlara geçişin bu anlayışın örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Kaynak: AA