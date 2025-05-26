Mısır, Kızıldeniz'de İstikrar İçin Çatışma Sebeplerini Ele Alınmasını İstedi

Mısır, Kızıldeniz'de İstikrar İçin Çatışma Sebeplerini Ele Alınmasını İstedi
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Kızıldeniz'de istikrar sağlanması amacıyla bölgesel çatışmaların temel sebeplerinin ele alınması gerektiğini vurguladı. ABD'de doğrudan yatırım almak istediklerini belirten Abdulati, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulma gerektiğini ifade etti.

Mısır, Kızıldeniz'de istikrarın sağlanması için "bölgesel çatışmaların temel sebeplerinin ele alınması" çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, başkent Kahire'de düzenlenen Mısır-ABD Ekonomik Forumu'nun ikinci ve son gününde konuştu.

Abdulati, ülkesinin ABD'de doğrudan yatırım almak istediğini belirterek, Mısır hükümetinin bu konuda uluslararası şirketlerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yeniden ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Abdulati, Filistin sorununa "kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılması" çağrısında bulundu.

Abdulati, Mısır'ın Libya, Sudan ve Kızıldeniz'deki siyasi tutumunu açıklayarak, "bölgede barış ve istikrar sağlama çabası içinde olduklarını" aktardı.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda düzenli seyrüseferin yeniden başlatılmasını istediklerini ifade eden Abdulati, "Kızıldeniz'de istikrarın sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için bölgesel çatışmaların temel sebeplerinin ele alınması" gerektiğinin altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından geçen yılın aralık ayının sonunda yapılan açıklamada, Kızıldeniz ve Babül Mendeb Kanalı geçiş yolundaki olumsuz gelişmeler sebebiyle Süveyş Kanalı'nın gelirlerinin 2024 yılında 7 milyar dolar azaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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