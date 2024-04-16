Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, haftaya Türkiye'ye gelecek. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler, Gazze'deki durum ve müzakereler ele alınacak.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, Şükri'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, Gazze'deki durum ve müzakerelerin son durumu ele alınacak.