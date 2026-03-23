Mısır'dan bölgede gerilimin azaltılması ve Gazze anlaşmasının tamamlanması çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abdulati'nin Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüşmesinde, "bölgede yaşanan son derece tehlikeli gelişmeler" ele alınarak, "geniş çaplı bir kaosa sürüklenmenin önlenmesi için bölgesel ve uluslararası ortak çabaların önemi" vurgulandı.

Görüşmede, Mısır'ın gerilimi azaltmaya, durumu kontrol altına almaya ve diplomasi ile diyaloğu öncelemeye yönelik temasları ve girişimleri değerlendirildi.

Abdulati, ayrıca "bölge ve dünya genelinde ciddi ekonomik ve güvenlik sonuçlar doğurabilecek kapsamlı bir savaşı önlemek için uluslararası düzeyde koordineli çabaların gerekliliğine" işaret etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile yapılan görüşmede ise "Orta Doğu'daki mevcut durumun ciddiyeti" ele alınırken, "çatışmanın tırmanmasını önlemek ve olası felaket niteliğindeki güvenlik ve insani sonuçları engellemek için gerilimin düşürülmesi ve diplomasiye öncelik verilmesinin aciliyeti" vurgulandı.

Öte yandan Abdulati, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüşmesinde, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tüm hükümleriyle uygulanmasının önemine dikkati çekti.

Bu kapsamda, "uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, Gazze yönetim komitesinin Şeride girerek çalışmalarına başlaması ve Filistin yönetiminin sorumluluklarını yeniden üstlenmesinin önünün açılması" gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, tarafların "İran ile ilgili gelişmeler ve bölgesel tırmanışa odaklanan uluslararası ilginin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da süren günlük ihlallerden dikkatleri dağıtmaması gerektiği" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Taraflar ayrıca, "gerilimin tırmanmasının durdurulması, sivillerin korunması, diyalog ve diplomasinin öncelenmesi ve Filistin meselesine adil ve kapsamlı çözüm sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemini" vurguladı.