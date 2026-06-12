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Çin, Mısır'ın Hafif Raylı Sistem Projesine 200 Milyon Dolar Kredi Sağlayacak

Çin, Mısır'ın Hafif Raylı Sistem Projesine 200 Milyon Dolar Kredi Sağlayacak
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'deki hafif raylı sistemin 3. aşamasını finanse etmek üzere Çin'den sağlanan yaklaşık 204 milyon dolarlık imtiyazlı kredi anlaşmasını onayladı.

KAHİRE, 12 Haziran (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin hafif raylı sistem ağının genişletilmesini desteklemek üzere Çin tarafından sağlanacak yaklaşık 1,47 milyar yuan (yaklaşık 204 milyon ABD doları) tutarında imtiyazlı krediye yönelik anlaşmayı onayladı.

Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Sisi, Kahire'nin doğusunda bulunan önemli sanayi ve yerleşim merkezlerinden 10 Ramazan şehrine hizmet verecek Hafif Raylı Transit projesinin üçüncü aşamasını finanse etmek üzere Mısır ve Çin arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına onay verdi.

Anlaşma kapsamında Çin, Çin İhracat-İthalat Bankası aracılığıyla Mısır Ulusal Tünel Kurumu'na azami 1,46598 milyar yuan tutarında imtiyazlı kredi sağlayacak.

Mısır-Çin altyapı işbirliği çerçevesinde yürütülen önde gelen projelerden biri olan Hafif Raylı Transit projesi, ulaşımın modernizasyonu, kentsel hareketliliğin artırılması ve Kahire'nin yeni gelişen kent merkezleriyle bağlantısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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