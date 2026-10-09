Mirziyoyev BDT başkanlığı önceliklerini açıkladı, zirve 2027'de Buhara'da yapılacak

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesinin 2027'de Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) dönem başkanlığı sırasında sanayi işbirliği, yeni teknolojiler, ulaştırma, güvenlik, eğitim ve insan kaynağının geliştirilmesine öncelik vereceğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Mirziyoyev, ülkesinin gelecek yıl üstleneceği dönem başkanlığı sırasında sanayi işbirliği, yeni teknolojiler, ulaştırma, güvenlik, eğitim ve insan kaynağının geliştirilmesine öncelik vereceğini kaydetti.

Özbekistan'ın dönem başkanlığı için belirlenen "BDT-Güven ve Ortak Kalkınma Alanı" sloganının bu yaklaşımı yansıttığını dile getiren Mirziyoyev, dönem başkanlığı süresince somut sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini ve bu çerçevede hazırladıkları faaliyet planında 100'den fazla maddenin yer aldığını aktardı.

Mirziyoyev, küresel gelişmelerin karmaşıklaştığı bir dönemde ülkeler arasında siyasi diyaloğun, karşılıklı güvenin ve ortak çözümler arayışının önemine dikkati çekerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için sanayi alanındaki ortaklıkların artırılması, ortak üretim tesislerinin kurulması ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Dijital teknolojiler, elektronik ticaret ve geleceğin ekonomisini şekillendirecek alanlarda ortak projelerin geliştirilmesini öneren Mirziyoyev, kritik mineraller, yapay zeka ve çağdaş enerji teknolojilerinin önemine işaret etti.

Mirziyoyev, ulaştırma alanında Orta Asya'nın Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki önemli bağlantı noktalarından biri haline geldiğine değinerek, transit işlemlerinin kolaylaştırılması ve güvenli, elverişli, ekonomik açıdan avantajlı güzergahların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Güvenliğin de dönem başkanlığının öncelikleri arasında yer alacağını belirten Mirziyoyev, terörizm, radikallik ve siber suçlarla mücadelede BDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mirziyoyev, BDT dönem başkanlığında mevcut kazanımların korunmasının yanı sıra yeni çözümler geliştirmeye odaklanacaklarını kaydederek, önceliklerinin yalnızca anlaşmalar imzalamak değil, uzun vadeli fayda sağlayacak somut sonuçlar elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda, bir sonraki BDT zirvesinin 8-9 Ekim 2027'de Buhara'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA