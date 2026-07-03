Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Sırf Emekliye ve Çalışana Az Maaş Vermek İçin Devlet Vatandaşına Hile Yapar Mı?"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Sırf emekliye, çalışana az vermek için tuttular enflasyonu yüzde 0,99 çıkarttılar. Emirle enflasyon iner, çıkar mı? Devlet vatandaşına hile yapar mı, yalan söyler mi? Ayıptır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de emeklilerin ve çalışanların giderek artan geçim sıkıntısına dikkati çeken Çayır, geçmişte emekli aylığının, asgari ücretin 1,5 katı olduğunu, bugün ise bu tablonun tam tersine döndüğünü ifade etti. Çayır, "Sırf emekliye, çalışana az vermek için tuttular enflasyonu yüzde 0,99 çıkarttılar. Emirle enflasyon iner, çıkar mı? Devlet vatandaşına hile yapar mı, yalan söyler mi? Ayıptır" diye konuştu

"EMEKLİMİZ YILDA SADECE 32 KİLO ET ALABİLİYOR"

Türkiye'deki alım gücünün diğer ülkelerle kıyaslanamayacak kadar düştüğünü söyleyen Çayır, "Bir emekli Almanya'da aldığı aylıkla 138 kilo, Hollanda'da 127 kilo, Yunanistan'da 80 kilo et alırken bizim ülkemizde sadece 32 kilo et alabiliyor. Aha sana gerçekler Sayın Cumhurbaşkanı. Poflamaya, işi başkalaştırmaya gerek yok. Bu matematiktir, bütün dünyanın bildiği gerçeklerdir. En sonda bile değilsiniz, sonun sonundasınız. İktidar sensin, imzayı sen attın" dedi.

Çayır, "Bugün 40 televizyon kanalı, gazetelerin manşetleri hala CHP'yi konuşuyor. Türkiye'nin problemi iki yıldır CHP mi? ya sen alım gücünü yok ettin. Çiftçi perişan. Organize sanayiler gittikçe küçülüyor, kapasite oranları düşüyor. Senin bununla ilgili bir önlemin, bir çıkış yolun var mı? Yok. Türkiye'nin bir an önce gerçek gündemine dönmesi ve seçime gitmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"NATO İÇİN ANKARA'YI MAKYAJLAMAK HALKA RİYAKARLIKTIR"

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında şehir genelinde yapılan çalışmalara işaret eden Çayır, şunları kaydetti:

"Mamak mapushanesinde yatarken, üst komutanlar denetime geldiğinde kapuska yerine kuru fasulye pilav çıkar, koğuşlar temizlenirdi. Onlar gidince biz yine eskiye dönerdik. Şimdi NATO geliyor diye fakir fukara taksicilerin, berberlerin kılık kıyafetini değiştirmeye kalkanlar, gecekonduların üstünü örtmeye çalışanlar halkına karşı riyakarlık yapmaktadır. Sırf Trump ya da Fransa Cumhurbaşkanı geliyor diye halkını başkalaştırmaya çalışanlar, halkını aldatanlardır. Eğer gizleyecek bir şeyiniz varsa, bu gecekonduda oturanların değil, sizin ayıbınızdır"

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı Muhsin Yazıcıoğlu davasına ilişkin ziyaret ettiklerini belirten Çayır, "İşin sonu nereye varırsa varsın çalışma yaptıklarını ifade ettiler. Biz de aileyle beraber gerçek faillerin bulunması için adalet ve vicdan adına ortaya konacak bütün çalışmaları desteklediğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA