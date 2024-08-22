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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Cumhurbaşkanı'nın yapacağı en güzel iyilik erken seçim olur

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çayır, Cumhurbaşkanı'nın süresiz ülkeyi yönetme iktidarını elde tutmak için yeni bir anayasa değişikliği talep ettiğini belirtti ve erken seçimin ülke için en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

(ANKARA) – Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili "Böylesi bir ortamda, evler yangın yerlerine, hayat çekilemez hale gelirken, alım gücü yok edilirken anayasa tartışması yapıyoruz ve doğru da yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yeniden süresiz ülkeyi yönetme iktidarını elde tutmak için ve elde etmek için yeni bir anayasa değişikliği talep etmektedir" dedi. Çayır, "Cumhurbaşkanı'nın yapacağı en güzel iyilik ülkeyi erken seçime götürmektir" ifadesini kullandı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhurbaşkanı'nın yapacağı en güzel iyilik ülkeyi erken seçime götürmektir" diyen Çayır, "Daha debelenmeye, kötülük, umutsuzluk çoğaltmaya gerek yok. Yapamıyorsun, yapamazsın. Bir iktidar düşünün 22 yıl tek başına ülkeyi yönet, 'Ben bu ülkeyi hayat pahalılığından kurtaracağım'. Muhalefet misin, yeni mi kurdun partiyi" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı süresiz ülkeyi yönetmek için Anayasa değişikliği talep etmektedir"

Anayasaların toplumun ortak mutabakatı olduğunu vurgulayan Çayır, şunları söyledi:

"Böylesi bir ortamda, evler yangın yerlerine, hayat çekilemez hale gelirken, alım gücü yok edilirken anayasa tartışması yapıyoruz ve doğru da yapmıyoruz. Anayasayı kendi durumuna ve kendi geleceğine göre ayarlamaya çalışan zihin Türkiye'yi bu hale getirdi. Halbuki anayasalar toplumun ortak mutabakatıdır. Ortak deneyimin, ortak paydasıdır. Siz herkesin görüşünü, düşüncesini, fikrini almak zorundasınız ve bu toplumda herkes kendisini anayasada bulmak zorundadır ama görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanı yeniden süresiz ülkeyi yönetme iktidarını elde tutmak için ve elde etmek için yeni bir anayasa değişikliği talep etmektedir. Milletin burada bir menfaati var mı? Milletin bir beklentisi bir geleceği, bir huzuru bir ekonomik gelecekle ilgili biz beklentisi yok. Sayın Cumhurbaşkanı durumuna göre şekillenen bir anayasa istemektedir."

Ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çayır, "Türkiye, büyük bir bıkkınlık ve umutsuzluk içerisindedir. Gelecek vardır umutsuzluğa gerek yok ama bu kafayla bu sistemle ben de gelsem başkası da sadece isim değişikliği olur sadece parti değişikliği olur. Gerçekten hayatımız değişmez, istikbalimiz değişmez" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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