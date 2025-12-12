Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Yeryüzünde Büyümeyi Borçlanarak İfade Eden Tek Ülke Türkiye"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Şu an ülke borçla hayatına devam ediyor. Belki de yeryüzünde büyümeyi borçlanarak, harcayarak ifade eden tek ülke Türkiye. Tek iktidar Sayın Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu iktidar. ya borçla borçlanarak büyüme olur mu? Senin borçlanarak küçülme olur. Bunlar borç alıyorlar, büyüme yazıyorlar. Vatandaş bankaya borçlanıyor aslında. Her yaptığı harcama bankaya borç olarak yazıyor" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları kaydetti:

"Evet, doluyuz, öfke de doluyuz. Türkiye'ye ilişkin gerçekten bas bas bağırıp sonuç elde edemediğimiz ve hiçbir şeyin değişmediği bir ülkede yaşamanın zorluğunu ve azabını yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bugüne kadar kendimce bir araştırma yaptım. Kendimce geçmişe dönük bir 50-70 yılı içerisine alan bu siyasilerin ve iddiayla ortaya çıkmış öncülük iddiasında bulunan liderlik iddiasında bulunan parti kurmuş, partinin yandaşı olmuş insanların geçmişte yaptıkları ve yapamadıklarını iktisadi karnelerine, sosyal karnelerine ve başarı karnelerine baktım. Gördüğüm bir gerçek gerçekten toplumla paylaşmamı gerektirdi. İşi olmayanlaın işi olmuş siyaset. Çok net bir şey söylüyorum size. İş bulamayanların, hayatta başarısı olmayanların, işinde, aşında, yolunda bir dirhem bile başarısı olmayanların işi siyaset olmuş ülkeyi yönetmeye kalkmışlar. Kendi dükkanını batıranlar, kendi yolunu batıranlar, kendi geleceğiyle ilgili hayal kuramayanlar Türkiye'nin başına geçme iddiasıyla parti kuruyorlar. Oradan al parayı, buradan al devleti, orayı dolandır, burayı ilerlet adına siyaset de.

"Uyuşturucu yaşı gittikçe yaygınlaşmaktadır"

Eğer biz bu alanı siyaset alanını veya siyaset kurumunu temizleyemezsek bir kriter getiremezsek seviye yükselmezse başarılı insanların, ahlaklı insanların, dürüst insanların işi siyaset olmazsa dalavere alavere yoluna gider. İşte şu an yaşadığımız bütün gerçeklik olduğu gibi gözümüz içine batar ve siyaset dalavereci ve alaverecilerin işi olur, şu anda öyle. Kimse kusura bakmasın. Parti ayırt etmek için söylüyorum. Şu an uyuşturucu yaşı 12-13'e düşmüş. Yani ilkokul çağına, ortaokul çağına düşen bir seviyede uyuşturucu yaşı gittikçe de yaygınlaşmaktadır. Gittikçe de çoğalmaktadır. Boşluğu uyuşturucu yani haplar, esrar, eroin vs. maddeler almaktadır. Bu bir gelecek sorunudur, milli güvenlik sorunudur. Vallahi billahi işte milli gelecekle ilgili dediğin şey bu. Beka sorunu bu işte. Sizin o yalan söylediğiniz sözler değil. Oy almak için oy devşirmek için siyaseten söylediğiniz ve yalanlarla benzemiş işler değil. İşte beka sorunu çocukların şu an uyuşturucuyla buluşmaları ve alışkanlık haline gelmeleri. Bu hepimizin geleceğini karartır, ülkenin geleceğini de karartır. Şu anda 7 milyon genç bu bataklığın içerisinde debeleniyor. Sadece bildiğimiz bir yılda 350 bin çocuğumuz AMATEM'e başvurmuş ki 'beni iyileştirin.' Devlete başvuruyor. 'Ben iyileşemiyorum, bu pisliğin bu bataklığın içerisinden kurtulmak istiyorum' diyor. Kim diyor? Bu bataklığın içerisinde nefessiz kalmış çocuklarımız, evlatlarımız, gençlerimiz diyor.

Hal böyleyken siz tutacaksınız bu gerçeklerinizi gözünüzü kapatıp olmayan masallar anlatacaksınız. Masallara birileri kanabilir ama bu millet eninde sonunda gerçeği görecektir. Görmek zorundadır. Başka yolumuz yok. Parayla nümayiş yapanlar. Oradan buradan adam toplayıp milletin gözünü içine kalabalıklarını sokanlar. Hepsi yalancı, hepsi masalcı. Gerçekle alakaları yoktur bunların. Dertleri de millete hizmet değildir. İnsanı şerefli onurlu yaşatmak gibi bir emelleri de yoktur. Sadece bir tek gayeleri vardır. Yazdıkları tiyatroda başrolü oynamak. Başka bir emelleri yok.

"Ülke gittikçe zayıflıyor"

Şu anda gerçekten her yıl gençlerimiz zehirlenmeye devam ediyor ve ülke gittikçe zayıflıyor. Bazen Merkez Bankası rezervlerini açıklıyorlar. Bazen borçları açıklıyorlar. Şu anda gittikçe Merkez Bankası'nın rezervleri fazlalaşıyormuş. Swap miktarı da yükseliyormuş. Swap dediğinde senin paran değil ki. Güney Kore'nin bize eğer istersen sana beş bin beş milyar dolar veririm dediğini buraya gelirhanesi kaydetmiş swap yazmış. Japonlar demiş ki '2 milyarda ben veririm siz eğer dilerseniz siz talep oluşturursanız. Falanca bankada' demiş. Bunları yazmışlar. '40-60 milyar da swabımız var. Yani borç alabiliriz.' Swap dediği bu. '180 milyar dolar da Merkez Bankası'nda rezervim' varmış. Senin rezervin mi? O da tuhaf.

Şu an ülke borçla hayatına devam ediyor. Belki de yeryüzünde büyümeyi borçlanarak, harcayarak ifade eden tek ülke Türkiye. Tek iktidar Sayın Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu iktidar. ya borçla borçlanarak büyüme olur mu? Senin borçlanarak küçülme olur. Bunlar borç alıyorlar, büyüme yazıyorlar. Vatandaş bankaya borçlanıyor aslında. Her yaptığı harcama bankaya borç olarak yazıyor."