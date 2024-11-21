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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Madencilere Destek Verdi

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirmeye karşı eylem yapan madencilere destek vererek, işçilerin haklarını savundu. Çayır, özelleştirmenin zararlarından bahsederek, madencilerin direnişinin önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapatarak eyleme başlayan 500 madenciye destek için Çayırhan Termik Santrali'nde işçilerle bir araya geldi. Çayır, "Madencilerin temel haklarını, işçilerin buraya verdiği emeği yok sayarak 'Ben özelleştirme kararı aldım ihaleye de çıkıyorum parası olan gelsin alsın' demek buranın bütün halkına hakaret etmektir" dedi.

Çayırhan Termik Santrali'nde işçilerin varlık satışına karşı başlattığı eyleme siyasilerden destek gelmeye devam ediyor. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır maden sahasında bir araya geldiği işçilere, "Eğer Çayırhan'ı kaybederseniz yarın diğer kömür madenlerini de kaybedersiniz. Buradaki haklı direnişinizi devam ettirmeniz lazım" diye seslendi.

Çayır, şöyle konuştu:

"Biliyorum ki buranın sahibi bu işçiler. Devlet biziz, millet biziz. Bize rağmen bir karar verilmemeli. Buradaki madencilerin temel haklarını, işçilerin buraya verdiği emeği yok sayarak 'Ben özelleştirme kararı aldım ihaleye de çıkıyorum parası olan gelsin alsın' demek buranın bütün halkına hakaret etmektir. Burada bulunan işçilerle oturup konuşmadan ve onları razı etmeden, haklarını korumadan bir işlem yapılmamalıdır, bir ihale yapılmamalıdır.

Devlet burada zarar etmiyor. Buradaki işçilerin haklarını temel kabul edip hadiseye o şekilde yaklaşılması lazım. Biz Milli Yol Parti'si olarak alın terinin yanındayız, işçinin yanındayız, bunun için buradayız. Burada  emekçi kardeşlerime şunu söylemek isterim, eğer Çayırhan'ı kaybederseniz yarın diğer kömür madenlerini de kaybedersiniz. Buradaki haklı direnişinizi devam ettirmeniz lazım. Sizin haklılığınızı bütün kamuoyuna sizin söylemeniz lazım. Bazen haklı olmak yetmiyor. Bunu duyurmak da önemli. Buraya emek veren sizsiniz. Siyasetçiler keyfi davranamazlar, milletin menfaati neyse o şekilde davranmak zorundalar. Arkadaşlara bu davranışlarını desteklediğimizi ve çok asil bulduğumuzu, yollarının doğru olduğunu bildirmek üzere buraya geldik. Burası özelleştirilmek yerine daha verimli hale nasıl getirilir bunun yolunu bulmak lazım."

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Madencilere Destek Verdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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