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Milli Yol Partisi Başkanı Çayır, eski Bakan Kaya için 'kurban verdiler' dedi

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Milli Yol Partisi Başkanı Çayır, eski Bakan Kaya için 'kurban verdiler' dedi
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya için 'kadıncağızı kurban verdiler' dedi. Çayır, 450 bin kişinin fonlara para yatırdığını belirterek vurgunun unutulmayacağını savundu.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin, "Kadıncağızı kurban verdiler, işin kapanacağını düşündüler. İş o kadar büyük ki, mızrağın çuvala sığmayacağını düşünmediler. Bu vurgun, bu soygun kolay kolay unutulamaz" ifadesini kullandı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Aliağa'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Çayır, fon krizine ilişkin, "450 bin kişi tutmuş devletin kurduğu sisteme güvenerek, cebindeki parayı tutmuş fonlara, borsaya yatırmış. Hazine'ye yük gelmemesi için bu zararı bu işi yapanlardan toplayacağız diyorlar, yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Cumhurbaşkanı'nın bir sözü gerçekten hayret verici, diyor ki 'Öyle isimler var ki hayretler içinde kaldım'. Bu sözlerden sonra bağımsız yargının hemen soruşturma başlatması gerekmez miydi? Türkiye şu an 5-10 kişinin ismini biliyor, diğerlerinin ismi yok" ifadesini kullandı.

Çayır, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı kastederek, "Kadıncağızı kurban verdiler, işin kapanacağını düşündüler. İş o kadar büyük ki, mızrağın çuvala sığmayacağını düşünmediler. Bu vurgun, bu soygun kolay kolay unutulamaz. Ortada gerçekten büyük bir vurgun var. Fakir fukaranın anası ağlamış, emeklinin beli bükülmüş, umudu kırılmış, ruhsal durumu bozulmuş. Ülkeyi çeyrek asırdır yönetenler, iki lira mı verelim, beş lira mı verelim diye tartışıyor. Siz yiyeceksiniz, içeceksiniz, saltanat süreceksiniz. Biz de öleceğiz. Buna isyan ediyorum" diye konuştu.

Çayır, "Bu ülke bu şekilde yönetilemez. Bu sürecin şu veya bu şekilde ertelenmesi, savsaklanması, halının altına süpürülmesi mümkün değildir. Kamuoyu kabul edemez. Bu şekilde ülke yönetmeye devam edecekseniz, ülke ilerlemek yerine gerilemektedir. Kişi başına düşen gelir azalmaya başladı, üretimimiz düşüyor. İthalat, ihracatı katlayarak devam ediyor. Artık bu düzen bitmelidir" ifadesini kullandı.

COP31 TEPKİSİ

Çayır, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'ne ilişkin, "Dünyayı kirleten, çevreyi umursamaz bir şekilde çarçur eden 3-4 ülke var. ABD, Çin, Rusya ve Hindistan. Var mı Antalya'da bunlar? Gelmediler. Dünyayı kirletenler Paris Anlaşması'na uyuyorlar mı? Bu İklim Anlaşması'yla siz Türk çiftçisini, sanayicisini nereye vardıracaksınız? Zaten yerlerde sürünüyoruz. Batı emperyalizminin kendi menfaati için gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeleri zapturapt altına almak için uydurdukları bu şey Türkiye'nin aleyhinedir. Kirleten onlar, temizlemek için çaba sarfetmeyen onlar. Bir oyun içerisindeyiz. Bu oyuna Türk milleti gelmemelidir. Biz, Avrupa'nın ya da başka bir ülkenin çöplüğü müyüz, ayıp" ifadesini kullandı.

Çayır, AK Parti iktidarına, "Sandıkta öyle bir şamar yiyeceksiniz ki ne olduğunuzu şaşıracaksınız" diye seslendi. Çayır, "Terörsüz Türkiye" süreci olarak nitelendirilen Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin sürece yönelik TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a eleştirilerde bulundu.

Kaynak: ANKA
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