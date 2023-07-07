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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Güler, 'Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan bir şiddet ve tempoyla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir' dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Güler, "Kahraman ordumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında terörle mücadelesini artan bir şiddet ve tempoyla sürdürecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Güncel Haberler

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