Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Indo Defence-2025 Fuarı'na Katıldı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Cakarta'da düzenlenen Indo Defence-2025 Fuarı'na katılarak Türk savunma sanayisinin 48 milli muharip uçak KAAN ihracatı için Endonezya ile anlaşma imzaladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Indo Defence-2025 Fuarı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpay, 30 Türk firmasının yer aldığı fuarın ilk gününde, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Singapur Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Mohd Zaqy ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Alpay ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun himayelerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Endonezya Tedarik Makamı arasında 48 milli muharip uçak KAAN ihracatı için gerçekleştirilen imza töreninde yer aldı.

Açıklamada, "KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı dolayısıyla Savunma Sanayii Başkanlığımızı, TUSAŞ'ı ve emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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