Bu yılki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için biletler satışa çıktı. Büyük ikramiye 400 milyon lira ve tamamı dağıtım garantili. Antalya'nın 'şanslı bayisi' olan 82 yıllık bayide de hareketlilik başladı.

BU yıl büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu 'Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi' için biletler satışa çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için Antalya'nın 'şanslı bayisi' olarak bilinen 82 yıllık bayide de hareketlilik başladı.

Yılbaşı geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri satışa çıktı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 100, yarım bilet 200, tam bilet 400 liradan satışa sunuldu. Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olduğu, toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi için vatandaşlar şimdiden biletlere ilgi göstermeye başladı. 2022'te olduğu gibi bu sene de belirlenen kural ile bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

82 YILLIK BAYİDE ÖZEL HAZIRLIK

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 82 yıldır bilet satışı yapan bayide, yılbaşı biletlerinin satışı için özel hazırlıklar yapıldı. Hacı Murat Çobanoğlu, 1941 yılında kurduğu bayiyi daha sonra oğlu Ünal Çobanoğlu'na devretti. Şu an bayi Ünal Çobanoğlu'nun oğulları Serkan Çobanoğlu ve Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu tarafından işletiliyor ve Antalya'da 'şanslı bayi' olarak biliniyor. 3 kuşaktır satış yapılan bayide yılbaşı biletleri için 'Yılbaşı 400 milyon TL' yazılı posterler asılırken, biletleri almaya gelenler özellikle uğurlu olduğuna inandıkları 83 yaşındaki Ünal Çobanoğlu'ndan bilet almak istiyor. 31 Aralık gecesi canlı yayınla yapılacak büyük ikramiye çekilişi ile talihliler hayallerine kavuşacak.

GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN

Yılbaşı biletlerine ilginin yoğun olduğunu söyleyen Sercan Çobanoğlu, "Yılbaşı biletlerini 10 gün önce satışa çıkardık. Gösterilen ilgiden memnunuz. Bu, beklenen bir ilgiydi. Bu sene ikramiye çok büyük, tam 400 milyon lira. Son 2 yıldır büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması, işlerimizi olumlu yönde etkiledi. Eskiden büyük ikramiye çeyrek bilete çıktığı zaman 4'te 1'i alınıyordu. Ancak şimdi 1 tane satılan çeyrek bilete büyük ikramiye çıkarsa, büyük ikramiyenin tamamını alacak" dedi.

SON GÜNLERE BIRAKMAYIN

Biletlerin hızla tükenebileceğini belirten Çobanoğlu, "Antalya, bu konuda rüştünü ispat etmiş bir şehir. Geçtiğimiz kasım ayında Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 190 milyon liralık ikramiye, Antalya'dan oynayan bir talihliye isabet etti. Geçen sene yılbaşında 2'nci büyük ikramiye de Antalya'ya çıktı. Talih kuşu, Antalya'nın üzerine uçuyor. Şu anda gösterilen ilgiden dolayı biletlerin son günlere doğru kalmayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden almayı düşünenlere 'son güne bırakmayın' diyoruz" diye konuştu.

'İTİMATA LAYIK OLDUK'

?82 yıldır Milli Piyango bileti satan bayinin 2'nci kuşağı Ünal Çobanoğlu ise "Burası babamdan kaldı. Antalya'nın 'Nimet Abla'sı olduk. Burada şans dağıtıyoruz. Bizler itimada layık olduk ki insanlar bizi tercih ediyor. Burası, baba yadigarı. Babadan bize, bizden çocuklarımıza. Onların da devam etmesini isterim" dedi.

Şarampol Caddesi'nde bilet satışı yapan Durmuş Ali Aydın da "Yılbaşı biletleri satışa çıktı. İnsanlar önce soruyorlar sonra gelip, alıyorlar. İnsanlar bilet alırken hayal kurarak alıyor" diye konuştu.