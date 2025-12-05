Milli Piyango'nun 800 milyon TL'lik yılbaşı rekor büyük ikramiyesine Malatya'da ilgi büyük

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Bu yıl da dağıtım garantili olarak açıklanan rekor ikramiye 800 milyon TL. Malatya'da 44 yıldır babadan kalma Milli Piyango bayiliği işletmeciliğini devam ettiren Can Ulaş Yaylagül, taleplerin yoğun olduğunu belirterek, büyük ikramiyenin kendi bayilerinden çıkmasını istediklerini vurguladı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bu yıl dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL, rekor büyük ikramiye ise 800 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtım garantili rekor ikramiye nedeniyle bayilerde hareketlilik arttı. Her bilet bir umut düşüncesi ile rekor ikramiye için şansını deneyenler bayilerden biletlerini almaya devam ediyor. Tam biletin 800, yarım biletin 400, çeyrek biletin ise 200 TL'den satıldığı yılbaşı özel çekilişi için bayiye gelen vatandaşlar 'Ya çıkarsa' diyerek şanslı rakamların olduğu bileti arıyor.

'TÜRKİYE ŞANS OYUNLARI TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İKRAMİYE'

Babadan kalma mesleği devam ettiren Yaylagül Şans Oyunları Bayii sahibi Can Ulaş Yaylagül, "Bu iş 1981 yılında seyyar olarak babam tarafından başladı ve biz iki kardeş babamın bıraktığı yerden işletmeyi devam ettirdik. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye 800 milyon TL. Bu ikramiye Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye olacak." dedi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin 800 milyon TL'lik rekor ikramiyesi dışında bir çok kategoride kazandıracağını söyleyen Yaylagül "Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon TL. Tam bilet 800, yarım bilet 400, çeyrek bilet ise 200 TL. Şu an 3 şubemiz ile birlikte Malatya'daki müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şanslı bir bayiyiz. Yaylagül Şans Oyunları Bayii olarak geçtiğimiz ay 10 Numara'da 1 milyon 700 bin TL gibi büyük bir ikramiye verdik. 29 Ocak 2017 tarihinde ise 3 milyon TL'lik ikramiyeyi bir vatandaşımıza verdik. Bu yılki hedefimiz şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye olan 800 milyon TL'yi vermek olacak. Rakam büyük olduğu için bizler de müşterilerimiz de heyecanlı. Herkesin uğurlu bir rakamı var elbette. Hayvanları ile bilet çekmeye gelen müşterilerimiz var. Yılbaşına özel farklı illerden gelen müşterilerimiz var. Büyük ikramiye bizden çıksın isteriz. Bu bizim için büyük bir heyecan olur. Zaten şanslıyız, çıkarsa Türkiye çapında bilinen bir bayi oluruz. Genellikle müşterilerimiz ikramiye çıkarsa ev, araba almayı planlasa da helikopter almak isteyen bazı müşterilerimiz de var. Herkes her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da bir bilet alsın. Çünkü her bilet bir umuttur " diye konuştu.

'NE OLURSA OLSUN ŞANSINI DENEYECEKSİN'

Her yıl bilet aldığını ifade eden Hikmet Almasulu," Her sene alırım. İnsan hayalsiz yaşayamaz. Denemekte fayda var. Ne olursa olsun şansını deneyeceksin. Çıkarsa önce bir doktora giderim. Kalanı çocuklarıma ve torunlarıma dağıtırım. Çünkü benim hayalim çocuklarımın ve torunlarımın mutluluğu. İnsan hayalsiz yaşayamaz. Milli Piyango'ya güveniyorum" dedi.

'ADIYAMAN'DAN MALATYA'YA BİLET ALMAYA GELDİM'

Bilet almak için Adıyaman'dan Malatya'ya geldiğini belirten Abdulvahap Karagözoğlu, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çocukları ile paylaşacağını ifade etti. Karagözoğlu, "Yaylagül Büfe sürekli geldiğimiz güzel bir mekan. Şansımı denerim bazen çıkar bazen çıkmaz" diye konuştu.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM EDERİM'

Şans oyunlarında her zaman Yaylagül Büfe'yi tercih ettiğini söyleyen İsmail Anat ise, "Şans oyunları oynuyorum. Yılbaşı bileti için özel sayılarım yok rastgele seçtim. Büyük ikramiye bana çıkarsa ihtiyaç sahiplerine yardım ederim. Geri kalanıyla ise ev ve arsa gibi şeylere yatırım yaparım" dedi.