Milli Piyango'nun rekor ikramiyesine Antalya'da yoğun ilgi

DAĞITIM garantili rekor büyük ikramiyenin 800 milyon lira olduğu 'Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi' için biletler satışa çıktı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, "Son üç yıldır tamamı dağıtım garantili satış yapılıyor, talep geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Bilet almayı düşünen vatandaşlarımıza bir an önce biletlerini almalarını tavsiye ediyorum çünkü biletler her an bitebilir" dedi.

Bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri satışa çıktı. 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 200, yarım bilet 400, tam bilet 800 liradan satışa sunuldu. Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişine vatandaşların ilgisi yoğun. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

DAĞITIM GARANTİLİ OLMASI İLGİYİ ARTTIRDI

Büyük ikramiyenin tarihin en yüksek rakamı olduğunu vurgulayan Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, "Bu yıl 800 milyon lira ile tarihin en büyük ikramiyesi veriliyor. Son üç yıldır tamamı dağıtım garantili satış yapılıyor, bu bizim işlerimizi olumlu etkiliyor. Tamamı dağıtım garantili demek, örneğin büyük ikramiye üç tane çeyrek bilete çıktı bir tanesine çıkmadı, satılamayan bir tane bilet var ortada, o satılamayan biletin ikramiyesi de çıkan biletlere pay ediliyor ortak bir şekilde. Geçen sene dağıtım garantili olayına şahit olduk. Büyük ikramiye bu şekilde dağıtılınca müşterilerimizin ilgisi de daha da arttı. Eskiden şöyle bir algı vardı, 'Biletlere para çıkmaz, vermezler' diyorlardı, şimdi artık 'Biletlere para çıkıyor hatta daha fazla da veriyorlar' diyorlar. Antalya zaten bu konuda rüştünü ispat etti. Geçen yıl büyük ikramiye Muratpaşa'ya çıkmıştı. Bu yıl da satışlarımız yüzde 30 civarında arttı. Bilet almayı düşünen vatandaşlarımıza bir an önce biletlerini almalarını tavsiye ediyorum çünkü biletler her an bitebilir" dedi. Vatandaşlara özellikle ruhsatlı bayilerden bilet alma konusunda çağrıda bulunan Çobanoğlu, "İnanmıyorlarsa bağlı olduğumuz odayı arayıp teyit alabilirler." diye konuştu.

'TALEP ÇEYREK BİLETTE YOĞUN'

Vatandaşların büyük ikramiye çıkarsa ne yapmak istediklerine yer veren Sercan Çobanoğlu, en yoğun talebin çeyrek bilete olduğunu kaydetti. Sercan Çobanoğlu, "En çok çeyrek bilete talep var ama tam bilet de ciddi şekilde satılıyor. Büyük ikramiyenin dışında başka ikramiyelerimiz de var, bir kişiye 800 milyon iki kişiye 80 milyon. Bunlar ciddi rakamlar bu da işlerimizi olumlu yönde etkiliyor. Bilet alanların kimi borcunu kapatmak istiyor, kimi çocuğunu evlendirmeyi düşünüyor, kimi de ev almayı hayal ediyor. Herkesin bir umudu var. Talih kuşu uçmaya başladı, kuyruklar oluşuyor" dedi.

VATANDAŞLARA RİCA: BİLETLERİ MİLLİ PİYANGO ESNAFINDAN ALIN

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Yine bir yılın sonuna geldik. Her zamanki gibi şans oyunu oynayan tüm vatandaşlarımız da bir beklenti içine girdi. Biz de yıllardır hep böyle günlerde televizyon başında piyango çekilişlerini beklerdik. Şimdi aynı heyecan tekrar başladı. Büyük ikramiye de bu yıl 800 milyon lira, bu çok büyük bir para. İnsanlar burada şanslarını arayacaklar. Talih kuşunun kendilerine konmaları için bilet alacaklar. Biz de özellikle AESOB olarak ve bize bağlı Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Odamızla birlikte, bu talih kuşunun Antalya'ya konmasıyla ilgili beklentimiz yüksek. Bu yıl 800 milyon lira gibi çok büyük bir rakam var. Ben yine şansın Antalya'ya çıkacağına, talih kuşunun Antalya'ya konacağına, ikramiyenin buraya çıkacağına sonuna kadar eminim. İnşallah alan arkadaşlarımız yanılmaz, talih kuşu onlara konar. Vatandaşlarımızdan ricamız, biletlerini yıllardır güneşin altında, yağmurun altında emek veren Milli Piyango esnaflarımızdan almaları" dedi.

85 YILLIK 'ŞANSLI BAYİ'DE HAREKETLİLİK

Muratpaşa'da 1940 yılında Hacı Murat Çobanoğlu tarafından kurulan, Antalya'nın 'şanslı bayisi' olarak bilinen Ünal Milli Piyango Bayii de yılbaşı yoğunluğunu yaşamaya başladı. Bayinin bugünkü işletmecileri, ailenin üçüncü kuşak temsilcileri Serkan ve Sercan Çobanoğlu, bayiye Türkiye'nin dört bir yanından bilet almak için gelenler olduğu belirtti. Bayinin ikinci kuşak işletmeciliğini yapan Ünal Çobanoğlu ise 85 yıllık tecrübesiyle bu yıl da umutlu olduğunu aktardı.

Ünal Çobanoğlu, "1940 senesinden beri bu işi yapıyorum. Şanslı bayiyiz. Geçen sene büyük ikramiyeyi Antalya verdi, bu sene de bekliyoruz. 365 gün dükkanımız açık. Sivas'tan, diğer illerden gelip bizden bilet alan var." dedi.

'BU SENE DE BÜYÜK İKRAMİYEYE TALİBİZ'

Bayi işletmecilerinden Serkan Çobanoğlu ise biletlerin son güne kalmadan biteceğini belirtti. Serkan Çobanoğlu, "Bu sene satışlar çok iyi gidiyor. Büyük ikramiyenin 800 milyon olması herkesi ümitlendiriyor. Dört tane çeyrek bilete çıkmasa dahi ikramiye üçe bölünecek. Geçen yıl Antalya'ya çıkan büyük ikramiye satışları olumlu etkiledi. Bu sene de büyük ikramiyeye talibiz. Her zaman dediğimiz gibi bize çıkmasın, bizden çıksın. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Antalya bu konuda da şanslı bir il olarak karşımıza çıkıyor, bu nedenle de çok talep var. Biletlerin bu sene son güne kalmadan biteceğini ümit ediyoruz çünkü satışlarımız o yönde ilerliyor" diye konuştu.

BİLET SATIŞLARI HEM SEYYARDA HEM TEZGAHTA ARTTI

Antalya Kapalıyol'da bilet satan Erol İssi, ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, "Satışlar güzel gidiyor, dağıtım garantili olduğu için talep çok" dedi.

Bir diğer satış noktasında bilet satan Behiye Ayduk ise, "Satışların son 15 günde daha da yoğun olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar Antalya'nın şanslı bir il olduğunu söylüyor. İnşallah bu yıl da Antalya büyük ikramiyeyi verir de herkesin hayalini gerçekleştiririz" diye konuştu.

Bilet alan vatandaşlardan Burcu Bilir ise, "Açıkçası ikramiye bana çıkarsa ne yapacağımı hiç düşünmemiştim. Ama LÖSEV'e destek olmayı, bağış yapmayı isterim. Sonra kendime plan yaparım" dedi.