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Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

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İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi.

(Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

BÜKREŞ, (DHA)- İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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