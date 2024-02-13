Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi.
(Son dakika) Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
BÜKREŞ, (DHA)- İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale yükseldi.